Márquez: "Perder un duelo en un circuito en el que sufro no duele tanto"

Losail , 18 mar .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo en el Gran Premio de Catar de MotoGP, tras el italiano Dovizioso, aseguró que no le "duele tanto" perder un duelo en un circuito que no se le da bien

"Perder un duelo en uno de los circuitos donde me gusta, donde soy fuerte, me duele un poco más, pero perder un duelo en un circuito de los que sufro, donde ya una segunda posición es como una victoria, no me duele tanto", destacó.

"Tanto en el Red Bull Ring (Austria) como en Motegi (Japón) o aquí, era sobrevivir, no perder muchos puntos, pero soy un piloto que pelea, quizás otro se hubiese conformado con la segunda posición, no sé si se ha visto en la televisión, pero iba completamente al límite, la moto se movía por todas partes", explicó el piloto de Repsol Honda.

Aun así, Marc Márquez reconoció: "Lo tenía que probar y lo he probado una vez más, sabía que él frenaba muy tarde, que paraba mucho la moto, pero lo he probado, y lo que me ha gustado es que podía mantener el rebufo de la Ducati y eso el año pasado no podía hacerlo".

"El año pasado, Dovizioso acabó aquí muy cerca de la victoria, con un ritmo muy fuerte, y yo fui cuarto peleándome con la moto a más de seis segundos de la victoria y creo que en eso hemos ganado bastante y empezamos el año con una buen dinámica, ahora faltará ver qué pasa en diferentes circuitos, pero éste era uno de los marcados en rojo para perder lo mínimo posible", resaltó Márquez.

Al explicar cómo vio la carrera, el piloto de Repsol Honda comentó que le pareció rara.

"Johann algunas vueltas parecía que sufría, pero luego volvía a apretar, sufría y apretaba, y era difícil de entender, pero la verdad es que estaba ahí, pero cuando he visto a Dovizioso con 'más cero' en la pizarra, y me ha pasado, ya tenía muy claro que había que estar detrás de él como fuese".

Y fue al final de la recta de meta y Marc Márquez reconoció que "casi" se va "fuera", para a continuación explicar una maniobra en donde se llega a unos 340 km/h. "Se me ha cruzado, casi doy a Zarco, he dejado ir los frenos porque se estaba cruzando mucho la moto y para no darle más fuerte, porque le he tocado un poco".

"Luego me ha cogido el rebufo de Dovizioso y, para no darle, me he ido por fuera y he tenido que aguantar el exterior a Zarco, porque si no lo aguantaba se me iba Dovizioso", continuó narrando el piloto de Repsol Honda.

"El objetivo era ir detrás de él y ese ha sido el punto clave de la carrera, iba haciendo la goma, al límite, y así han sido las últimas vueltas", continuó Márquez.

En cualquier caso Marc Márquez aseguró: "Tenía ritmo para ir solo, pero el problema estaba en el neumático delantero ya que con el duro, cuando tienes un piloto delante sube la temperatura, porque no hay aire fresco, y eso es lo que me interesaba a mí, pues si me ponía a liderar, había aire fresco y eso significaba llegar a una curva de izquierdas y caerme fácil. Ya me pasó en el test y no me podía pasar aquí".

Respecto a su último intento de adelantar a Dovizioso en la curva de entrada a la recta de meta, desveló: "Lo he probado por probar, ya que antes de la línea de meta yo creo que me pasaba igualmente".

"Cuando iba detrás de Zarco ya se emparejaba y yo tenía rebufo, pero lo tenía que probar para ver qué pasaba y pensaba que me salía, pero cuando he visto su rueda dentro he pensado que tenía que abrir un poco y que no nos tocáramos para entrar así en meta. Esta vez la he clavado más y poco a poco creo que alguna vez saldrá", afirmó esperanzado el vigente campeón del mundo de MotoGP.