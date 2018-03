Machín: "Cristiano marca la diferencia por su voracidad"

Madrid, 18 mar (EFE).- El entrenador del Girona, Pablo Machín, reconoció que se marcha del Santiago Bernabéu con "una sensación agridulce", orgulloso de la imagen de su equipo y los tres goles marcados, pero dolido por encajar seis, cuatro de ellos de un Cristiano Ronaldo que dijo "marca la diferencia por su voracidad".

"Lo primero me siento mal porque siempre que pierdes no puedes estar contento, pero hemos sido capaces de marcar tres goles donde muy pocos pueden hacerlo. Hemos sido muy eficaces a balón parado y hemos mostrado la señal de identidad de lo que es este Girona, ambicioso y siempre queriendo ir adelante", dijo.

"Pero siendo sincero que nos hagan seis goles y parecer vulnerable por momentos no me gusta. No venía a ver como era el Bernabéu si no a competir. Estamos lejos del Real Madrid pero adquirimos experiencia y nos quedamos con lo positivo", agregó.

Machín elogió la actitud que tuvo su rival y la valentía de sus jugadores para reponerse siempre a los golpes. "Nos encontramos un Madrid que desde el inicio nos demostró que quería ir por el partido. No les gustó lo de la ida que les derrotamos justamente y como grandes futbolistas han querido demostrar que aquello fue un accidente y desde el primer momento lo han hecho".

"Por momentos hemos hecho que les surgieran las dudas pero la diferencia entre un club y otro es incuestionable. El Real Madrid tiene un presupuesto doce veces mayor que el nuestro y tiene a uno de los dos mejores jugadores del mundo que marca la diferencia por su voracidad y ganas de seguir batiendo récords", añadió refiriéndose a Cristiano como la clave del partido.

Reconoció Machín que el cambio de su goleador Christian Stuani tras marcar dos tantos "era por el cansancio" y "no por tema físico". Terminó quedándose con las conclusiones positivas que se lleva tras su primera experiencia en el Santiago Bernabéu.

"Sacamos de positivo que pocos equipos sean capaces de hacer tres goles en el Bernabéu. Hemos llegado al descanso con un empate meritorio y la lástima ha sido el inicio de la segunda parte pero hemos dado la cara en todo momento", concluyó.