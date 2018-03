Johnson considera "inútiles" medidas rusas contra Londres por caso de exespía

Londres, 18 mar (EFE).- El ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, califica de "inútiles" las medidas rusas contra su país por el caso del envenenamiento del exespía Serguéi Skripal y su hija en Salisbury (centro de Inglaterra), en un artículo publicado hoy por "The Sun on Sunday".

"Estas medidas inútiles solo castigarán a los ciudadanos rusos, privándolos de oportunidades inofensivas de aprender inglés y solicitar visados para el Reino Unido", considera el responsable de Exteriores del Reino Unido.

El jefe de la diplomacia británica declara, además, que "hoy, Rusia está sola y aislada" en medio de este conflicto político y diplomático y agrega que la "diferencia" entre su país y el que preside Vladímir Putin reside en que el Reino Unido "tiene amigos por todo el mundo y él, no".

Entre las medidas detalladas este sábado por el Kremlin figura la expulsión de 23 diplomáticos británicos -una acción idéntica a la adoptada el pasado miércoles por el Ejecutivo del Reino Unido-, así como el cierre del Instituto británico (institución para promover lazos culturales entre países) y la retirada del permiso de apertura del Consulado general británico en San Petersburgo.

Esa batería de represalias fue la reacción del Kremlin a las medidas previamente expuestas por la primera ministra británica, Theresa May, frente a la actitud de "completo desprecio" -según Londres- mostrada por Moscú ante el envenenamiento del exagente de los servicios secretos militares rusos (GRU) Serguéi Skripal y su hija Yulia el pasado día 4 en la localidad de Salisbury, de lo que Londres responsabiliza a Moscú.

Por su parte, en otra entrevista difundida hoy por el dominical The Mail on Sunday, el embajador ruso en este país, Alexander Yakovenko, acusa a May de emplear esta crisis a fin de mejorar su imagen a expensas de las relaciones con Moscú.

"En caso de que haya más acciones hostiles contra Rusia, el lado ruso se reserva el derecho de adoptar más medidas de represalia, eso es lo que se le comunicó al embajador británico este sábado", advierte.

El diplomático ruso insta, también, a mantener "la cabeza fría" en una advertencia frente a los peligros de la escalada de la tensión entre ambos países.

"Esta disputa está escalando de manera peligrosa y fuera de proporción", alertó.

May anticipó ayer que su Gobierno valorará, junto con sus "aliados", cuáles serán sus próximos pasos en torno al conflicto político y diplomático por el envenenamiento del exagente ruso y su hija, que continúan hospitalizados en estado crítico.