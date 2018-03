Festival SXSW de Texas consolida su apuesta por el sector de los videojuegos

Austin , 18 mar .- Los deportes electrónicos y la industria de los videojuegos son dos de los sectores emergentes con mayor crecimiento en número de ventas y seguidores en los últimos años, por lo que el South by Southwest (SXSW) de Austin (EE.UU) ha reforzado una edición más su programa interactivo.

La feria "SXSW Gaming" congregó en esta ocasión a más de 46.000 personas, según estadísticas de la propia organización, para conocer óomo se está desarrollando la innovación en el mundo de los videojuegos y asistir a diferentes torneos con los principales títulos del mercado.

Como si de una final de la Copa del Mundo de fútbol se tratara, un centenar de aficionados acudieron al campeonato internacional de Clash Royale, uno de los juegos más populares, para animar a sus jugadores favoritos.

El ganador fue el mexicano "DiegoB", del equipo español "Team Queso", que recibió un premio en metálico de 20.000 dólares (16.270 euros) por su victoria.

"Las palabras no pueden describir lo feliz que estoy por ser el campeón de la 'SXSW Super Magic Championship'; muchísimas gracias por todo el amor y apoyo", publicó el joven jugador en su cuenta de Twitter.

Junto a este torneo, uno de los pabellones del Centro de Convenciones de la capital texana se convirtió en un salón recreativo gigante lleno de máquinas clásicas con nombres como "Pokemon Go", "Tekken", "Dragon Ball" o "Donkey Kong", en las que el público general pudo participar gratuitamente a lo largo del fin de semana en diferentes retos.

La nueva edición del "SXSW Gaming", que comenzó en el año 2014, concluyó su actividad con la entrega de premios para los videojuegos más destacados de la industria durante el pasado año.

"The legend of Zelda: Breath of the Wild" fue el gran triunfador de la noche con tres galardones en las categorías más importantes: mejor diseño, mejor jugabilidad, y mejor juego.

Finalmente, los organizadores reservaron un espacio para que empresas y centros de desarrollo presentaran sus novedades en el sector, repleto de proyectos originales, y un área de venta de artículos electrónicos y figuras de acción.

La industria de los videojuegos obtuvo en 2017 una valoración económica de 493 millones de dólares (401 millones de euros); aunque se espera que mantenga un crecimiento constante y el sector aumente a más de 1.000 millones (813, 5 millones de euros) para 2020.

Esta feria se engloba dentro de la 32 edición del festival SXSW, uno de los referentes de la cultura independiente, en el que durante más de una semana llegaron a Austin cerca de 400.000 personas para disfrutar de las novedades de la música, el cine y la tecnología.