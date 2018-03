Dovizioso afirma que "era importante ganar, pero hay que ser objetivos"

Losail , 18 mar .- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) afirmó que "era muy importante ganar esta carrera" y, para él, "es bueno ganarle -a Márquez- pero hay que ser objetivos con eso", tras ganar el Gran Premio de Catar de MotoGP.

"No creo que esta victoria marque la diferencia para el campeonato, porque aquí siempre hemos sido competitivos y Márquez lleva razón cuando dice que los duelos que le he ganado han sido en circuitos que no le van, es bueno para mí ganarle, pero no esperaba tenerlo tan cerca en las últimas vueltas y lo malo, entre comillas, es haberle tenido tan cerca", reconoció Dovizioso.

El piloto de Ducati aseguró que se había equivocado en la salida. "Hace dos años que no salgo tan bien y corté gas porque casi me toco con Rins, pero luego dependía de lo que hiciesen los de delante y ninguno apretó demasiado al principio y por eso no me he preocupado".

"He mantenido mi estrategia de ahorrar neumáticos ya que sabía que al final todos íbamos a tener problemas porque eran muy blandos, pero eso me ha dado tranquilidad, aunque no esperaba llegar a final de carrera con Marc, este es el nivel de MotoGP", recalcó Dovizioso.

"Aunque hemos llegado muy justos con Márquez, hemos confirmado que la moto ha mejorado y hemos sido capaces de gestionar la carrera, algo que en el pasado nos costó", agregó el italiano, quien dijo que ahora son "más rápidos y competitivos que el año pasado".

"Las próximas carreras serán importantes para entender a qué nivel estamos ya que nuestra moto no ha cambiado, ha mejorado un poco y no sé si en las pistas donde no éramos rápidos, ahora lo somos", reconoció.