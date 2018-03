Álvaro Martín y María Pérez campeones de España de 20 km marcha

(Actualizada con tiempos oficiales)

Castellón, 18 mar (EFE).- El extremeño Álvaro Martín, del club Playas de Castellón, y la granadina María Pérez, del Valencia Sports, se han proclamado este domingo campeones de España de 20 km marcha en la 60 edición de los campeonatos.

Martín, el mejor español -octavo- en los Mundiales de Londres 2017, doblegó al campeón mundial murciano Miguel Ángel López (UCAM) para conseguir su tercer título consecutivo.

"Ha sido muy duro porque he estado casi un mes parado y aquí estaban los mejores. Me ha costado muchísimo pero había que venir al campeonato de España, de acuerdo con los criterios de selección. He demostrado un buen estado de forma y ahora, a preparar el Mundial por equipos y el Europeo", comentó el vencedor en la meta.

Desde la salida, a las 11.05 horas, con una temperatura de 16 grados y un 33 por ciento de humedad, se formó un grupo delantero con siete marchadores y todos los favoritos en el circuito de un kilómetro del bulevar Blasco Ibáñez.

Miguel Ángel López, de 29 años, campeón mundial en 2015 y tres veces de España (la última en 2015), y Álvaro Martín, de 23, campeón nacional los dos últimos años, tomaron la iniciativa, codo con codo, al frente del paquete delantero.

A mitad de trayecto (parcial de 41:30) todavía quedaban cinco arriba: López, Martín, Diego García, Luis Alberto Amezcua y el mexicano Ever Palma, y desde el duodécimo quedó entablado el gran duelo López-Martín, que pasaron por el km 15 en 1h01:32 y se iban a jugar el título en el último 5.000.

El extremeño asumió la iniciativa y marcó un ritmo que López no pudo resistir. Desde el km. 16 fue perdiendo terreno y el camino hacia la victoria quedó desbrozado para Martín, que pese a tener dos tarjetas rojas, acabó ganando con un tiempo de 1h21:48 y tres segundos de margen sobre el murciano.

Luis Alberto Amezcua (Juventud Guadix), subcampeón el año pasado, completó el podio con un crono de 1h22.52, seguido del madrileño Diego García (1h23:31), actual campeón de Europa sub-23.

La prueba femenina tuvo menos emoción. María Pérez se estrenó como campeona de España absoluta con una cabalgada en solitario desde el km 13, tras vencer la resistencia de Raquel González /FC Barcelona), campeona en 2015. Se había pasado el km 10 en 47:32. La granadina cruzó bajo la pancarta de meta con un crono de 1h31:40.

Raquel González llegó después, en 1h33:03, y por detrás Julia Takacks (Playas de Castellón), que el 25 de febrero pasado se había convertido en la primera campeona de España de 50 km al ganar en Burjassot (Valencia) con la quinta mejor marca mundial de todos los tiempos (4h13:04), subió al podio con 1h33.23.

La madrileña Lidia Sánchez-Puebla (Playas de Castellón), que defendía título, llegó desfallecida a la meta, ya con 18 grados, y se quedó a las puertas del podio, cuarta.

Además de los títulos nacionales, estaban en juego las últimas plazas (una en hombres y tres en mujeres) para formar parte del equipo español que competirá el 5 y el 6 de mayo en el Mundial por equipos de Taicang (China), para el que ya tenían puesto fijo Miguel Ángel López, Álvaro Martín, Luis Alberto Amezcua, Diego García, Laura García-Caro y María Pérez.