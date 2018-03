Alex Márquez salva con maestría la tercera plaza

Losail , 18 mar .- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) salvó con maestría la tercera posición en el Gran Premio de Catar de Moto2 tras sufrir un grave problema mecánico con el freno trasero de su moto.

"En las vueltas finales he notado que el motor no funcionaba bien y me hacía perder tiempo y al mirar me he dado cuenta de que el problema era el disco trasero, que estaba al rojo vivo", explicó Alex Márquez, y señaló que endrán que ver "qué es lo que ha sucedido".

"Desde el mismo momento en que me he dado cuenta del problema he adaptado mi ritmo a la situación, sin usar el freno trasero, para asegurarme la tercera plaza y comenzar la temporada acumulando unos valiosos puntos", resaltó el pequeño de los hermanos Márquez.

"Aunque no he podido lograr la victoria, estoy satisfecho con el rendimiento de entrenamientos, con el mejor tiempo entonces, y con la tercera plaza en la carrera, sobre todo considerando el problema que he tenido en la moto", destacó.

Alex Márquez reconoció que al principio de la prueba intentó "pilotar suavemente durante la primera mitad para preservar el neumático trasero".