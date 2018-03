Ziganda se ve "si cabe con más ganas" para "hacer un gran final de año"

Lezama , 17 mar .- José Ángel Ziganda aseguró que una vez superada la "tristeza y desilusión" de la eliminación europea frente al Olympique de Marsella, se encuentra "si cabe con más ganas" para "intentar cambiarle la cara a este año" y "tener un "gran final" de temporada en las diez jornadas que restan.

"Estoy con muchísimas ganas de venir a Lezama, de recuperar, de coger un poco de aire y de ver si entre todos le damos más regularidad y mostramos un juego más estable", señaló el técnico del equipo rojiblanco en la rueda de prensa previa a la visita del domingo al Camp Nou para medirse al FC Barcelona.

Ziganda añadió que "para nada" se siente "decepcionado" con sus jugadores porque cree que su equipo "nunca se entrega".

"Decepción sería si veo que el equipo no corre o está entregado. Es cierto que no estoy contento porque no se están cumpliendo las expectativas que tenía, pero queda un cuarto de liga y voy a seguir manteniendo la ilusión", dijo.

El navarro admitió que "a día de hoy" el Athletic "no está en condiciones" de pelear por la séptima plaza, que tiene a ocho puntos, pero sí consideró que su equipo "está a tiempo de todo".

"Hoy no nos jugamos el drama del descenso ni esa expectación por meterte en Europa, pero no tendríamos perdón si no demostramos ilusión por jugar. Hay muchos objetivos individuales y colectivos para afrontar el resto del año con muchas ganas de que por lo menos quede buen sabor de boca y otras sensaciones", reflexionó.

Ziganda, por otro lado, avanzó que "seguro" que dispondrá en el Camp Nou "diferente" al que alineó el jueves en la Liga Europa para afrontar un partido "complicado, pero no imposible" frente al "quizás mejor equipo de Europa y del mundo", como calificó al Barça.

"Se tienen que juntar un montón de cosas. Que tú estés perfecto a nivel defensivo, que tengas eficacia en las ocasiones y que ellos no tengan su día. Ellos resbalan dos o tres veces en todo el año y tenemos que ir con la esperanza de provocar que no tengan su día. Vamos a tratar de incomodarles", subrayó.

El técnico del conjunto bilbaíno, además, destacó el "mucho mérito" de su antecesor en el banquillo de San Mamés, Ernesto Valverde, al frente de un Barça al que ha dado "un toque suyo que todos reconocemos".

"En los últimos años el Barça jugaba muy brillante, aunque el último año le faltó solidez en determinados partidos con los de su nivel. Ernesto le ha dotado de esa solidez defensiva y es prácticamente imposible batirle en la liga y en Europa", destacó.