Zarco asegura que "salir primero para luchar por la victoria ya es un sueño"

Losail , 17 mar .- El francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1), autor del mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de Catar de MotoGP en el circuito de Losail ha asegurado satisfecho que "salir primero para luchar por la victoria para mí ya es un sueño".

"Parece que por el momento es como en los test que hicimos, que puedo ir muy rápido a una vuelta pero el ritmo me resulta más difícil, pero salir primero ya es una oportunidad para luchar por la victoria y eso para mí ya es un sueño", recalcó Zarco.

El piloto francés explicó su accidente, pues "la caída nos ha dado información que nos puede servir para encontrar un compromiso mejor" para explicar que "las condiciones hoy eran de mucho viento, era difícil, pero tenía buenas sensaciones y no pude entrar en la curva, es parte del juego".

Además, Johann Zarco comentó que "todos los pilotos estamos al límite con los neumáticos usados pero me he sentido cómodo con el neumático medio delantero, y ya en el test me sentí así, así que por eso he decidido usarlo".