Unzué: "Es un partido clave para seguir cerca de nuestro objetivo"

Vigo, 17 Mar (EFE).- Juan Carlos Unzué, entrenador del Celta de Vigo, negó este sábado la irregularidad de su equipo durante la temporada, recordó que siguen con opciones de alcanzar uno de los puestos europeos y consideró "clave" el choque de mañana contra el Málaga.

"Si nosotros hubiésemos tenido dos o tres rachas como la que tuvimos en enero no estaríamos peleando por el séptimo puesto sino por el tercero. Hay que ser realistas. Es bueno que la gente tenga ambición pero sin perder la realidad del momento", manifestó en su comparecencia ante los periodistas.

"Estamos en la jornada 29 y seguimos con opciones de lograr nuestro objetivo, nosotros no tenemos equipo para conseguir nuestro objetivo más ambicioso en la jornada veinte. Tenemos un equipo para pelear, pero este año se han añadido tres equipos más como Girona, Getafe o Eibar a esa pelea", añadió.

Con un exigente calendario en la recta final del curso, el Celta necesita mantener su solidez en Balaídos para no despegarse del Girona, séptimo clasificado con una ventaja de cinco puntos sobre los celestes.

"Cada vez hay menos opciones pero no creo que mañana si ganas lo tengas asegurado y si pierdas te quedes fuera. Pero sí es verdad que necesitamos la victoria para sentir que ese objetivo lo seguimos teniendo en nuestra mano", subrayó.

Aseguró no tener la sensación de que la afición está "desenganchada" del equipo, y recordó que durante el duelo contra la UD Las Palmas el aliento de los seguidores ayudó a sus futbolistas" a ganar el partido".

"Queramos o no queramos, esto siempre se resume al resultado final. La valoración de mi trabajo, por tanto, va a depender de los resultados. En eso soy egoísta porque a mí lo que me marca es que al terminar la temporada yo esté tranquilo conmigo mismo", puntualizó.

El técnico celeste no cree que su equipo afronte el choque con relajación porque "venimos de una derrota y eso siempre hace que el jugador esté más alerta, a lo que hay que añadir que es un partido clave para seguir cerca de nuestro objetivo".

"Hay los suficientes componentes mentales para que todo el mundo esté al cien por cien. Esta semana, con todas las dificultades que nos ha añadido el tiempo, veo al equipo con ganas de que llegue el partido", añadió Unzué, para quien la inauguración de la nueva sede del club no quitará "ni una décima" de su atención en el partido.

"Es una acto positivo para nuestra entidad y nosotros también tenemos que estar satisfechos. No me vais a escuchar una excusa posterior si mañana las cosas no salen bien", reiteró el preparador navarro, quien dejó abierta la puerta de la titularidad al extremo danés Pione Sisto.