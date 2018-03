Rossi, octavo, afirma que "será una carrera muy dura"

Losail , 17 mar .- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), octavo mejor tiempo en los entrenamientos del Gran Premio de Catar de MotoGP en el circuito de Losail, afirmó que "será una carrera muy dura porque hay muchos pilotos muy rápidos".

"Es difícil decirlo, porque los primeros doce pilotos tenemos un muy buen ritmo, así que creo que si hay que hacer una apuesta sobre quiénes serán los primeros tres de mañana, será muy, muy difícil", recalcó Rossi.

"Tenemos algo de trabajo que hacer porque aún no estoy del todo satisfecho con la puesta a punto de la moto. No me he sentido demasiado bien con la parte de atrás y tendremos que valorar bien las condiciones de mañana, la temperatura, el viento, la cantidad de tierra que pueda haber en la pista, lo que limita mucho las trazadas, y ya veremos", señaló.