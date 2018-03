Néstor García: "Hemos de hacer bien todo para ganar en Málaga"

Madrid, 17 mar (EFE).- El entrenador del Montakit Fuenlabrada, el argentino Néstor García, aseguró que para ganar este domingo al Unicaja en el Martín Carpena de Málaga tendrán que hacerlo "bien todo", ante un rival que es "un equipazo" y al que esperan jugar "de igual a igual".

"Hemos de hacer bien todo, no hay margen de error si queremos ganar en Málaga. Hay que defender muy bien, minimizar las pérdidas, no darles segundas opciones y pelear cada balón. La idea siempre es jugar de igual a igual independientemente de quien sea el rival", aseguró el técnico en declaraciones ofrecidas por el club.

Néstor García ve a su equipo "en buen momento" para una segunda vuelta que augura "durísima" porque todos los equipos "evolucionan" y contratan nuevos jugadores.

"Yo percibo que nuestro equipo tiene claro el juego que queremos hacer, estamos teniendo paciencia para resolver mejor y eso nos está dando confianza", añadió.

El Fuenlabrada también se ha reforzado, ya que incorporó al pívot polaco Przemek Karnowski, cedido por el Morabanc Andorra, para cubrir la baja del poste montenegrino Blagota Sekulic.

El 'Che' García ve la adaptación del poste polaco positiva, y lo describió como un jugador joven que puede "aportar cosas", especialmente jugando de espadas a la canasta.

"El equipo está tratando de acoplarse a un hombre grande que ocupa espacios y también crea espacios. Todos esos aportes son buenísimos para nosotros. Estamos contentísimos con la actitud que él tiene y también orgullosos de los jugadores que tenemos porque le han abierto las puertas y eso es muy valioso cuando quieres hacer un equipo", agregó.

De su rival de este domingo, con el que están empatados en la clasificación a 14 victorias, García aseguró que el Unicaja es "un equipazo".

"Es un equipo defensivamente muy agresivo, que hace distintas cosas en función de con quién juega. Es un conjunto agresivo con el balón, experto en el rebote, especialmente en el ofensivo, y eso le genera más cantidad de tiros. A medida que va pasando la temporada ha ido creciendo. Es un equipazo", resaltó.

Con el técnico del equipo malacitano Joan Plaza le une "una gran relación" desde hace años, así como "muchísimo cariño y respeto", y fue uno de sus 'cicerones' en su debut esta temporada en la Liga Endesa española.

"He hablado mucho con él, cuando llegué acá me dio muchas referencias de cómo es la liga, cosas más detalladas que lo general que yo podía saber sobre el juego y los jugadores en Europa. Me ha ayudado dándome herramientas para que yo me instalara lo antes posible. Le estoy muy agradecido", finalizó García.