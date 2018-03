Míchel: "Nos hemos ganado el derecho a estar en una posición de privilegio"

Madrid, 17 mar (EFE).- Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', técnico del Rayo Vallecano, consideró que se han ganado el derecho a estar en la segunda posición de la tabla si bien cree que aún falta mucho hasta el final de la temporada.

"Nos hemos ganado el derecho a estar en una posición de privilegio. Estamos haciendo un gran año pero queda muchísimo por delante y tenemos que seguir igual. Cada partido que consigamos ganar, los demás tienen menos margen de error", dijo.

"Cada partido que ganemos los rivales no pueden fallar. Tenemos ese colchón y es un derecho que nos hemos ganado a día de hoy. Hay que intentar mantenerlo o alargarlo lo máximo posible", añadió en la rueda de prensa previa al duelo ante el Reus.

En relación a ese partido, declaró: "Me preocupa que estemos a nuestro máximo nivel. Somos un equipo muy competitivo y haciendo bien las cosas estamos en disposición de ganar cualquier partido. Tenemos que estar ahí para poder afrontar cualquiera de los partidos que nos queda con las máximas garantías de poder obtener un buen resultado".

"Eso pasa porque el equipo esté enchufado, porque tengamos una intensidad alta y que defendamos y ataquemos bien. Eso es lo que más me preocupa, nuestro juego, nuestra idea y cómo salgamos al partido. Sabiendo que el Reus tiene sus armas, que es un rival complicado y hace las cosas difíciles. Pero con la certeza de que si nosotros estamos bien podemos conseguir un resultado positivo", agregó.

Asimismo aseguró que solo piensan en este partido y no en los siguientes, ante rivales directos como el Sporting de Gijón y el Cádiz: "Estamos con la vista puesta única y exclusivamente en el Reus, no hay más. En esta categoría no te puedes despistar ni un segundo. Estamos viendo las dificultades que hay para ganar cada partido. Eso no te hacen plantearte nada más del siguiente. Es una máxima que nos debemos poner ya y no hay que cambiar".

"Da igual lo que venga después. Lo importante es dar un gran rendimiento en este partido y acercarte a la victoria. Haciendo bien las cosas podemos ganar a cualquiera. Vamos a fijarnos en eso. En el trabajo que tenemos que hacer, en cómo hacerlo y llevarlo con la máxima intensidad posible", agregó.

Preguntado sobre si su equipo se parece a la idea que él quiere, apuntó: "Siempre se puede mejorar pero entendemos que estamos en buen momento, veo al jugador enchufado y en el día a día muy comprometido".

"Veo veinticinco jugadores al máximo de su nivel y compitiendo cada día por entrar en una convocatoria y en un once. Siempre lo hemos pedido y lo vemos en cada entrenamiento. Ha subido el nivel del grupo y es gracias a la gente que está jugando menos", completó.

Además habló de Fran Beltrán, convocado por la selección española sub-19: "Es un chico joven al que nosotros tenemos que ayudar para que siga mejorando. Su compromiso es diez en cada partido y perderlo por la selección es un lujo porque uno de nuestros jugadores está en disposición de poder ser convocado con una de las categorías de la selección".

"Es un orgullo que esté en esa lista. Que disfrute de este partido y luego de la convocatoria. Que lo haga lo mejor posible, yo sé que nos va a representar lo mejor que él sabe", señaló sobre el centrocampista.

Por otro lado se mostró optimista con el estado del césped pese a las malas condiciones climáticas de los últimos días: "No lo hemos visto, no lo hemos pisado estas semanas porque hemos jugado fuera y porque veíamos que con el mal tiempo podíamos provocar que estuviera en malas condiciones. Mañana en teoría no dan lluvia y pienso que va a estar en buenas condiciones. Si no, nos adaptaremos".

"Somos un equipo que se ha adaptado muy bien a las situaciones que hayan podido suceder. Expulsiones, que el campo no esté bien, que el rival plantee un tema distinto... Pienso que la versatilidad del equipo es una de las claves que tenemos, que distintos futbolistas puedan jugar en varias posiciones. Para mi todo eso es positivo", concluyó.