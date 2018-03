Márquez afirma que "el piloto más fuerte no está en la primera línea"

Losail , 17 mar .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo en la clasificación oficial para el Gran Premio de Catar de MotoGP ha afirmado que "el piloto que está más fuerte no está en la primera línea, sino que está en la segunda y es Andrea, que es el piloto que tiene más ritmo y al que le salen las cosas un poco más fáciles en este circuito".

El vigente campeón del mundo de MotoGP, contento con el resultado, comentó que "nuestro objetivo para el sábado yo creo que lo hemos conseguido, que era estar en las dos primeras líneas, si era en la primera mucho mejor y, aparte, estoy segundo, así que salgo desde el centro de la pista, me gusta, y será importante salir bien y aguantar las primeras vueltas".

Márquez se manifestó así por el hecho de que "seguramente saldré con el neumático duro delantero y por eso será importante dejar pasar las primeras vueltas de la mejor manera posible hasta conseguir calentar el neumático para encontrar un buen ritmo y estar junto los pilotos de delante".

Al referirse al autor del mejor tiempo de entrenamientos, el francés Johann Zarco, señaló que "se lo ha merecido ciento por ciento, incluso si se la hubiese quitado yo no habría sido justo, porque aquí me ha tocado jugar un poquito mis cartas y me costaba un poquito encontrar mi ritmo, pero Zarco iba más rápido que todos y se lo ha merecido".

"Ya en los test hizo una gran vuelta y hoy la ha mejorado, en realidad la hemos mejorado los tres primeros, que estamos por debajo del récord", destacó Marc Márquez sobre un récord que desde 2008 detentaba el también español Jorge Lorenzo.

Al referirse a sus rivales de Yamaha, Marc Márquez comentó que "Rossi seguro que estará luchando por el podio y la victoria, pues ya sabemos que Rossi los domingos siempre saca un poco más y en eso este año no va a ser diferente".

"Maverick ha hecho un gran FP4 con un buen ritmo, estaba a cuatro décimas o medio segundo de Dovizioso, pero es lo que dije el primer día, ayer parecía una cosa, hoy otra, ha cambiado el viento y es otra sensación, y quizás mañana después de la carrera de Moto2 sea otra, así que lo importante es ser constantes y regulares delante", resaltó el piloto de Repsol Honda.