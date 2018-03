La jornada 21 aclara las batallas por los playoffs y el descenso

Madrid, 17 mar (EFE).- La jornada 21 de la Superliga Masculina de voleibol aclaró este sábado las batallas por los playoffs y el descenso.

La primera plaza se decidirá en la última jornada con CV Teruel y Urbia Voley Palma peleando por ella, después de sus victorias a domicilio ante los dos últimos clasificados.

Río Duero Soria sale beneficiado de la jornada con su victoria sobre Vecindario ACE GC y dependerá de sí mismo (sumando un punto la última jornada alcanzaría los playoffs), mientras que Ushuaïa Ibiza Voley y FC Barcelona con sus derrotas se alejan de las eliminatorias por el título.

En la batalla por el descenso, Textil Santanderina y UBE L'Illa Grau obtuvieron victorias claves para asegurar la permanencia, acompañados de CV Melilla que sumó un punto en el desempate ante los cántabros. Vecindario ACE GC y Mediterráneo Castellón tendrán que esperar a la última jornada para confirmar la permanencia.

Río Duero Soria no dio opción a Vecindario ACE GC que no pudo frenar las acometidas ofensivas lideradas por el propio técnico soriano, Manuel Sevillano, y Gerdad Osorio, máximo anotador del choque con 14 puntos. Los pupilos de Raúl Quintana no conseguían mantener el ritmo de juego de los locales, que fueron acercándose a su objetivo del triunfo con paso firme.

Unicaja Almería se llevó el triunfo de la pista de FC Barcelona y dejó a los blaugrana sin opciones matemáticas de alcanzar los playoffs. El conjunto almeriense se mostró muy sólido en la parte media de cada uno de los dos primeros parciales con unos acertados Thiago Maciel e Israel Rodríguez. Los ahorradores no permitieron que se repitiera la reacción catalana de la pasada Copa del Rey, y ampliando su ritmo dominaron de principio a fin para cerrar el triunfo por 0-3.

El líder CV Teruel no tuvo compasión del colista Tarragona 2018 SPiSP, que se despedía de su afición en esta edición de la Superliga Masculina. Los tarraconenses querían dar una alegría a su afición pero los hombres de Miguel Rivera mostraron su determinación de disponer del factor cancha durante todas las eliminatorias por el título. Los pupilos de Stevovski mantuvieron más igualado el segundo parcial pero en la recta final el acierto aragonés impidió que obtuvieran recompensa.

Urbia Voley Palma evitó la sorpresa de Mediterráneo Castellón, que luchó por la permanencia. Los castellonenses se hicieron con el primer parcial en una gran demostración de ilusión y trabajo, que les llevó a seguir soñando con el importante triunfo que necesitaban. Los pupilos de Marcos Dreyer fueron de menos a más y con los 19 puntos de Nicolás Ronchi y la solidez en bloqueo de los baleares cortaron el buen momento de los locales sumando un nuevo triunfo para seguir peleando por la primera plaza.

El duelo más igualado de la 21ª jornada se decidió en el tiebreak. Textil Santanderina terminó sumando un triunfo que vale por la permanencia en la categoría una temporada más. Ángel Rodríguez volvió a ser el puntal del conjunto cántabro, con 24 puntos que llevaron el delirio a la afición cántabra, que llenó una vez más el Pabellón Matilde La Torre.

CV Melilla veía como los locales reaccionaban tras su primer set vencido, gracias al empuje del sonido del campano portado por los aficionados de Cabezón de la Sal, pero sabrían llevar el partido a un desempate en el que equipo y afición locales no dieron opción a la remontada melillense, en un resultado que aseguraba la permanencia de ambos en la competición.

UBE L'Illa Grau venció en el desempate a Ushuaïa Ibiza Voley para asegurar la permanencia en la Superliga Masculina. Los graueros remontaron dos sets en contra para conseguir una victoria valiosa que les lleva a mantener la categoría. Los pupilos de Bescós contaron con unos inspirados Óscar Prades, Iván Fernández y Daniel Mata para superar el acierto de los locales que pese a los ocho bloqueos de Elvis de Oliveira y los 27 puntos de Héctor Salerno dan un paso atrás en su batalla por alcanzar los playoffs.