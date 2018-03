Illarramendi: Hemos hecho lo más difícil y luego no hemos sabido reaccionar

San Sebastián, 17 mar (EFE).- El jugador de la Real Sociedad Asier Illarramendi lamentó la derrota ante el Getafe (1-2) y aseguró que su equipo hizo "lo más difícil" al adelantarse en el marcador y luego no supo "reaccionar" tras encajar el primer tanto visitante.

Illarramendi señaló que el conjunto vasco empezó "bien y con intensidad" un partido en el que "presionó arriba" y "creó ocasiones".

"Nos hemos puesto por delante y hemos hecho los más difícil, pero este año nos están remontando, no sabemos cómo reaccionar y así ha sido" este sábado también, destacó el centrocampista guipuzcoano.

"Nos han marcado el segundo gol al inicio de la segunda parte y no hemos sabido reaccionar. No hemos creado mucho peligro arriba, ellos nos han parado mediante faltas y no hemos sabido hacer frente a eso", precisó.

Recordó que, al principio de la temporada, todos los realistas esperaban que el equipo "estuviera más arriba" en la clasificación, pero ahora se está viendo "la realidad cuál es".

"Estamos casi sin objetivos, a bastantes puntos de los puestos de arriba" por lo que sólo queda "seguir trabajando y darle la vuelta a la situación", declaró.

"Ganas no nos faltan", insistió Illarramendi, quien se marcó como objetivo hasta fin de temporada "ganar los partidos que quedan", porque los jugadores quieren "lavar la imagen" que están dando.

"No estamos demostrando de lo que somos capaces", manifestó el jugador realista, quien reiteró la necesidad de seguir trabajando "porque no queda otra".

Preguntado sobre si la trayectoria colectiva de la Real esta temporada puede "llevarse por delante su presencia en el Mundial", Illarramendi señaló que "cuando un equipo no está bien" todos sus jugadores "no están bien", mientras que cuando "va bien" destacan "todos".

"De todas formas, ganas ya tenemos de darle la vuelta a esto, estamos enfadados todos y somos los primeros que queremos darle la vuelta a la situación", agregó.

Su compañero Álvaro Odriozola aseguró que fue "un día duro" para la Real porque sufrió "una derrota que duele mucho" en una jornada en la que quería "darle la vuelta a los resultados adversos y ofrecer una buena imagen", aunque "no ha podido ser".

Odriozola afirmó que a los blanquiazules no les queda "otra que levantarse, estar más juntos que nunca, hacer autocrítica, ver en lo que se está fallando y mejorar".

Para ello, el lateral guipuzcoano confía en "hacer un buen fin de temporada" que permita a su equipo "lavar la imagen" y "tratar de ganar los partidos que quedan" para "darle una alegría a la afición, que no merece por lo que está pasando".

Tras subrayar que el equipo está "a muerte" con su entrenador, Eusebio Sacristán, Odriozola se mostró "contento" por su convocatoria con la selección española, que considera "una recompensa" a su trabajo.