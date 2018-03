Diego, en uno de los días "más tristes" pero a la vez "más orgulloso"

Pamplona, 17 mar (EFE).- El técnico de Osasuna, Diego Martínez, aseguró tras la derrota contra el Real Zaragoza en El Sadar (1-2) que "es uno de los días más tristes" en su vida como entrenador, pero "a la vez uno" en el que "más orgulloso e identificado" se siente "por lo visto sobre el terreno de juego".

Tras felicitar al Zaragoza por su victoria, Diego Martínez dijo que iba "a hablar con el corazón". "Es uno de los días más tristes de mi vida como entrenador y a la vez uno de los días que más orgulloso me siento y más identificado con lo que he visto sobre el terreno de juego", aseguró.

"Es una contradicción interna, pero para mí el partido no tiene explicación", señaló el técnico gallego, quien no obstante subrayó que el de hoy "es el camino que queremos".

"Hemos generado ocasiones, jugado con intensidad, ganado primera y segunda jugada, ganado duelos. Hemos estado firmes en defensa, a excepción de esos dos ramalazos del Zaragoza", relató.

Diego Martínez destacó al portero argentino visitante: "Creo que Cristian ha hecho el mejor partido de su carrera. Ha estado espectacular, pero nosotros tenemos que seguir por este camino. Nos vamos a levantar a partir de lo que queremos ser, que es lo que se ha visto sobre el campo".

El entrenador del Zaragoza, Natxo González, calificó de "muy importante" la victoria conseguida en Pamplona, "en un campo muy complicado ante un rival que hoy le he visto como no le he visto prácticamente en mucho tiempo".

El técnico vitoriano, que admitió que Osasuna les "exigió muchísimo" y hubo "momentos" que les "pudo el partido", ha reconocido que Cristian Álvarez fue "decisivo".

"Hemos tenido a Cristian y la fortuna que nos faltó en la primera vuelta. Sabíamos que podíamos tener nuestro momento. Hemos mejorado en la segunda parte en rendimiento individual y hemos sido eficaces en el área contraria", opinó.