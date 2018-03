Dani Rodríguez: "Hemos creído hasta el final, este equipo nunca se rinde"

Madrid, 17 mar (EFE).- Daniel Rodríguez, entrenador del Jaén Paraíso Interior, reconoció este sábado, tras la clasificación para la final de la Copa de España 2018, "el mal partido" de su equipo e insistió en ser "autocríticos", al tiempo que remarcó que su conjunto ha "creído hasta el final" y "nunca se rinde".

"Ha sido un partido súper igualado que se podía haber llevado cualquiera. Incluso Zaragoza ha tenido más ocasiones que nosotros en cuanto a claridad. Hemos hecho un mal partido. Nos ha podido un poco cuando nos hemos puesto con el 1-2. No cogíamos el ritmo. Se nos ha atragantado una semifinal de la Copa de España, pero gracias a Dios hemos creído hasta el final, hemos hecho bien el portero-jugador, este equipo nunca se rinde y nos hemos llevado al premio", valoró.

"Nosotros ahora después del subidón, que está claro que tenemos que celebrar la victoria, tenemos que ser autocríticos. No hemos hecho un buen partido, se nos ha atragantado el papel de favorito y no hemos sido nosotros. No lo estamos siendo hasta ahora. Espero que mañana sí", apuntó el técnico, que dijo están "repitiéndose situaciones parecidas a la Copa de 2015", cuando Jaén fue campeón.