Cristian Ribera, el 'cerdo loco' brasileño hace historia con un diploma

Jeongseon , 17 mar .- Cristian Ribera, apodado 'Cerdo loco' a sus 15 años, ha hecho historia en PyeongChang (Corea del Sur) al lograr un sexto puesto en los 15 kilómetros de esquí de fondo para discapacitados físicos, en lo que supone el mejor resultado en una edición invernal de un brasileño en unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos.

Antes de la hazaña de Ribera, la mejor posición de un brasileño en unos Juegos de invierno fue el noveno puesto logrado por Isabel Clark Ribeiro en snowboard cross en los Juegos Olímpicos de Turín 2006.

El joven brasileño nació con artrogriposis, una enfermedad congénita que causa acortamiento de músculos, tendones y articulaciones y que le obligó a tener que someterse a veintiuna cirugías de piernas cuando era niño.

A PyeongChang llegó tras haberse metido en la final de la última Copa del Mundo en Vuokatti (Finlandia) y con un objetivo muy claro.

"Son mis primeros Juegos Paralímpicos y mi objetivo era terminar entre los diez primeros. Lo he conseguido y por eso lo valoro como si fuera el primer puesto. No pensé que lo había hecho tan bien, pero lo hice y me siento muy feliz y muy orgulloso", confesó Ribera, tras entrar en la historia del deporte brasileño.

Ribera lleva muy poco tiempo compitiendo en esquí. Debutó en diciembre de 2016 y desde entonces su carrera ha ido en progresión, pese a que apenas puede entrenar en nieve, salvo en algunas ocasiones que va a otros países.

En un país con pocos medios y escasa estructura para los deportes de invierno, Ribera se siente "casi un pionero". Compite sobre una silla que va enganchada en unos esquís y espera que su "imagen sirva para mostrar a otros deportistas de países que tampoco tienen nieve que siempre hay alternativas si realmente quieres".

Además de ese histórico sexto puesto, que le da derecho a diploma, se marcha de PyeongChang con una novena plaza en los 7,5 kilómetros y un decimoquinto en el sprint de 1,1 kilómetros.