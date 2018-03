Baraja no da por descartado a Álex Pérez para el partido en Huesca

Gijón, 17 mar (EFE).- El entrenador del Sporting Rubén Baraja esperará a este domingo para saber si podrá contar con Álex Pérez para el partido del lunes en el campo del Huesca en función de las sensaciones del jugador, que se ha ejercitado hoy con una chinchonera, y de lo que digan los médicos.

Álex Pérez sufrió una doble fisura craneal en un choque con un contrario en el partido ante el Sevilla Atlético, pero según indicó Baraja "ha evolucionado muy bien" por lo que no está totalmente descartado.

Por contra, Federico Barba, otro central, sigue al margen del equipo por lo que todo si finalmente Álex Pérez no es convocado Baraja se verá obligado a alinear a Guitián, que también está tocado, y a Juan Rodríguez en el centro de la defensa, una pareja inédita esta temporada y que deberá lidiar con la vuelta del "Cucho" Hernández, uno de los delanteros más peligrosos de Segunda.

El Sporting jugará en Huesca el lunes, una fecha que el propio Baraja reconoció que no le gustaba nada, pero en la que, según señaló el técnico rojiblanco, su equipo pretende "ser el primero que gane allí esta temporada".

"El Huesca lleva un año y pico sin perder en casa; es un muy buen equipo y con una buena dinámica hasta el momento", indicó Rubén Baraja para quien su próximo rival "es sin duda el mejor equipo hasta ahora".

El conjunto oscense afronta la vista del Sporting con bajas de jugadores importantes, aunque los rojiblancos tampoco estarán al completo.

No obstante, Barajó afirmó que eso "es algo que no puede tomarse como excusa" e incluso consideró que, "a pesar de las bajas, no parece que el Huesca tenga menos potencial".

El Sporting afronta en una semana -el lunes en Huesca ante el líder y el sábado en El Molinón ante el Rayo Vallecano, segundo clasificado- una semana clave ya que "son dos partidos importantes".

Baraja, no obstante, afirmó que en estos momentos el único encuentro que estaba en su cabeza era el del lunes en Huesca.

"Hay que ir a cualquier campo a competir y tratar de ganar" afirmó Rubén Baraja que aspira a que "el equipo se consolido en el 'playoff', seguir con la regularidad de las últimas jornadas" y destacó que pase lo que pase en Huesca seguirán "a cinco puntos del ascenso directo".

"Primero hay que consolidarse en estas posiciones y luego si la continuidad te hace sumar puntos y estar más arriba, mejor", añadió.

El conjunto gijonés cambió radicalmente su dinámica tras perder el derbi ante el Oviedo, y desde entonces ha sumado 13 de los 15 puntos en juego.

El propio entrenador reconoce que "dolió mucho esa derrota, no solo por el equipo sino también por los aficionados y la plantilla dio un paso adelante y se ha mejorado en muchos aspectos y los resultados están acompañando".

Para Baraja, un aspecto fundamental es que defensivamente el equipo está muy bien, no ha encajado ningún gol en las últimas cinco jornadas, y "si no encajas tienes muchas opciones de ganar el partido; los seis o siete primeros siempre son los equipos que menos encajan".

El Sporting realizará mañana un último entrenamiento en el que Baraja sabrá si podrá contar con Álex Pérez e incluso con Barba al que tampoco da por descartado aunque hoy se ejercitó al margen, y tras la sesión dará a conocer la lista de convocados para el partido de Huesca.