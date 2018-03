Almodóvar: No me siento ninguneado y lo más importante en seguir trabajando

Cáceres, 17 mar (EFE).- El cineasta manchego Pedro Almodóvar ha subrayado hoy que vive ajeno a las polémicas que su nombramiento como hijo adoptivo de Madrid puede levantar y ha añadido que no se siente "ninguneado" en España por no haber recibido más premios, porque "lo importante es que sigo trabajando".

Almodóvar, que ha recalado hoy en Cáceres, donde recogerá esta noche el San Pancracio de Honor del Festival Solidario de Cine Español de la Fundación ReBross, que cumple veinticinco años, se ha referido, en declaraciones a Efe, a su relación con la Academia de Cine de España y sobre si con premios como el de hoy se siente más profeta en su tierra.

"Creo que la prensa y la gente considera que yo me siento un poco ninguneado por no haber recibido los suficientes premios en España, pero lo cierto es que tengo muchísimos premios y sigo trabajando", ha asegurado.

Almodóvar ha aprovechado su estancia para visitar una exposición retrospectiva sobre su filmografía, ilustrada por 20 de artistas españoles, titulada "Tú y yo no somos como todo el mundo".

"Hoy aquí en Cáceres, desde luego, no me siento ninguneado en absoluto; me siento en la gloria. Me estáis celebrando muchísimo y me siento emocionado", ha precisado el cineasta, que ha recorrido la muestra durante una hora.

Almodóvar, que asegura que adquirirá alguna de las obras expuestas, ha hecho especial hincapié en las piezas dedicadas a "Julieta", su última película, y a "Matador"; se ha mostrado sorprendido de la "variedad de los artistas" y ha destacado que "es realmente admirable" que "no hayan caído en ningún tópico".

La muestra está compuesta por obras que configuran un "collage" de todos los excesos visuales y sentimentales de su cine, expuestas en la Sala El Brocense, hasta el próximo 30 de marzo (www.expoalmodovar.com).

En cuanto su nombramiento como Hijo Adoptivo de Madrid, ha reiterado que vive "ajeno a las polémicas", porque "Madrid es mi madre, porque llevo 40 años viviendo en ella y me siento su hijo".

Almodóvar ha desvelado que la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, le comentó hace unos meses que iban a proponerlo para el nombramiento y que, más tarde, se enteró "por el periódico" de que "alguien había dicho que no lo merecía". "Yo no he pedido nada ni participo en ninguna de esas polémicas", ha zanjado el cineasta.

El cineasta ha regresado a Extremadura, una zona de paso obligada a la hora de abordar la biografía del cineasta, porque Cáceres y Orellana la Vieja le vieron crecer, y los cines de verano de Madrigalejo, a los que se ha referido, aumentaron su pasión por el cine.

"Yo empecé a enamorarme del cine aquí en Cáceres, en el Capitol, el Astoria, y en los cines de verano de Madrigalejo. Mi pasión cinéfila radica en esta tierra", ha puntualizado.

El director también ha confesado que se encuentra ya inmerso en su próximo proyecto, que comenzará a rodar este verano y se estrenará la próxima primavera y del que no ha querido adelantar más detalles.