Vila considera que se deben asumir responsabilidades políticas y ante el juez

Barcelona, 16 mar (EFE).- El exconseller y militante del PDeCAT Santi Vila ha considerado hoy que, tras lo ocurrido el año pasado con el proceso soberanista, se deben asumir "responsabilidades personales, políticas y ante el juez", aunque ha defendido que se aplique "criterio de la proporcionalidad".

En una entrevista en Ràdio 4-RNE, Vila ha descartado volver a la política "a corto plazo" porque "tenemos que asumir responsabilidades ante el juez", ha dicho.

"No entendería que me pudiera presentar a nada con un proceso judicial abierto, tenemos que pasar cuentas y el juez nos tiene que decir 'usted tiene razón y su comportamiento fue ajustado a derecho' o 'usted no tiene razón", ha añadido.

Vila ha incidido que, para superar el momento actual, "se deben asumir responsabilidades políticas y personales", y también "asumirlas ante el juez", aunque ha puntualizado que en todo el proceso debería imperar el "criterio de proporcionalidad".

Ha aseverado que mantiene la amistad personal con el expresidente catalán Carles Puigdemont pese a las discrepancias políticas que les separan.

Vila ha augurado que 2018 será un año "resacoso" tras lo ocurrido en el anterior, pero ha remarcado que debe ser el año de "la rectificación, no de la ratificación", tanto por parte del soberanismo como por parte del Gobierno del PP.