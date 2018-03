Víctor González concluye sus primeros Juegos con un duodécimo puesto

Jeongseon , 16 mar .- El rider asturiano Víctor González cerró su participación en PyeongChang, en sus primeros Juegos Paralímpicos, con un duodécimo puesto en la modalidad de snowboard eslalon.

Víctor González, de 47 años y con una invasión medular del treinta por ciento, realizó tres bajadas en su prueba. La mejor fue la primera, en la que hizo un tiempo de 1:21.59, que le situó en la duodécima plaza de la clasificación.

El cansancio que acumula debido a la lesión medular que sufre le impidió a Víctor rendir a su máximo nivel y estar cerca de las medallas que se llevaron los estadounidenses Noah Elliott y Mike Schultz, oro y plata, respectivamente, y el croata Bruno Bosnjak, bronce.

"Ayer sabía lo que iba a pasar hoy, pero he dado todo lo que he podido, hasta el punto de que cuando me caía no me podía levantar del suelo. Estoy contento por haberlo dado todo y porque se aprende más de las malas experiencias deportivas que de las buenas", dijo Víctor.

"La derrota tiene una nobleza que no tiene la victoria y en eso trabajaremos ahora. Haremos reuniones, veremos cuáles han sido los fallos, los interpretaremos y para el Mundial de 2019 que no existan", confesó el rider asturiano, que aún así hace un balance positivos de estos Juegos.

"Mi balance de los Juegos es que todo el mundo habla mucho de la Villa, de las medallas y yo me quedo con el cariño de la prensa española, con lo bien que me han tratado los compañeros de equipo, el Comité Paralímpico Español, la médico, el fisioterapeuta, el skiman y la comitiva que hemos estado aquí y que me ha hecho sentir un deportista de elite. Como si hubiera sido la medalla de oro", dijo.

El deportista asturiano, siempre positivo en sus declaraciones, no quiso desvelar cuál será su futuro deportivo a largo plazo, aunque de momento seguirá compitiendo.

"Esto sigue. Quiero despedirme de mi carrera deportiva con un mejor sabor de boca. Llegar a unos Juegos ha sido difícil, pero cuando miro hacía atrás y miro las competiciones, los viajes, los buenos resultados que he tenido que tener para estar aquí, me doy cuenta que ya es un triunfo muy grande", señaló.

Los Juegos Paralímpicos de Pekín 2022 quedan muy lejanos y hablar de otro ciclo de cuatro años es muy apresurado para Víctor.

"No lo sé. Depende de cómo esté el equipo, si me necesitan o si hay gente nueva. Hay que saber finalizar bien las cosas y dejar paso a otra gente, porque de lo contrarios abrir camino no tiene sentido. A veces me dicen que soy el primer asturiano que va a unos Juegos. A mí eso no me dice nada ni me motiva. Lo que me motivaría sería ser el primero y que vayan otros para poder decir que abrí camino a otra persona", apuntó.

"Estos Juegos van a ser reflexión. No he venido en mi mejor forma. Hace tres meses hacía mejor snowboard que ahora y creo que hay que cambiar los parámetros del entrenamiento para que no me vuelva a pasar esto", concluyó.