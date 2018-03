Setién: "El Espanyol lleva siete partidos sin perder y nos va a comprometer"

Sevilla, 16 mar (EFE).- El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que ve "complicado" el encuentro de mañana ante el Espanyol, un rival que "lleva siete partidos sin perder", lo que "no es fácil en esta Liga" y va "a comprometer mucho" a sus jugadores.

Setién opinó que el su tocayo Sánchez Flores es "el equipo más intenso de la Liga, el que más corre" y cuenta con un punta, Gerard Moreno que le "encanta y va creciendo"; hasta tal punto que le "ha extrañado que no haya entrado en la lista del seleccionador" en la que tampoco ha sido incluido su pupilo el defensa Marc Bartra.

El preparador bético opina que "no es fácil ir convocado" con España y cree que este descarte "es un contratiempo" para Bartra "pero le tiene que servir de estímulo. No le afectará, porque es joven y tiene un gran futuro".

Setién sí ha celebrado la citación del lateral diestro Francis Guerrero "por primera vez para la sub 21" y destacó sobre él que "después de lo que ha pasado" con su maltrecha rodilla, "ha dado un paso importante en sus expectativas".

"Es muy buena persona y trabaja por las tardes para que la lesión no le vuelva a dar problemas", aseguró el cántabro sobre Francis.

El preparador bético alabó también al delantero Loren Morón, autor de cinco goles en sus primeros seis partidos en Primera, al indicar que "es un chaval también muy centrado, sabe lo que le ha costado llegar aquí", por lo que espera "que siga en esta línea", ya que "tiene 24 años y sabe que lo que le dará de comer es meter goles y entrenarse bien".

Por último, Setién ha mostrado su disconformidad con los cánticos contra el Betis proferidos, tras eliminar el martes al Manchester United, por los jugadores del Sevilla, a quienes ha advertido que "todo lo que hagas se te puede volver en contra" y ha aconsejado ser "más humildes y no dar muestras de soberbia".

"Si jugaran al ajedrez, sabrían que cuando ganas dos partidas te crees muy bueno pero te acostumbras a ser humilde porque luego te gana uno que es peor que tú. Lo de los cánticos no me preocupa pero me gustaría que las cosas fueran de otra manera, se crea un clima que no conduce a nada", ha concluido Setién.