Seedorf: "Las Palmas es un equipo que está vivo, como nosotros"

La Coruña, 16 mar (EFE).- El entrenador del Deportivo, Clarence Seedorf, afirmó que Las Palmas, al que recibirá este sábado en el estadio Riazor, está "vivo", como el conjunto coruñés, y evitó calificar el partido como final porque quedarán otros nueve por delante, por lo que lo calificó como una cita de "octavos de final".

"A Las Palmas la respetamos. Es un equipo que está vivo, como nosotros", comentó el preparador blanquiazul en una rueda de prensa en la que indicó que ha visto al equipo canario "pelear por cada balón".

Seedorf explicó por qué para él no es una final: "Quedan diez jornadas y no se pueden jugar diez finales. Se puede jugar una y es el partido decisivo, que no es este caso. Se podría decir que son octavos de final".

Tampoco lo consideró el partido "más importante" desde que cogió las riendas del equipo coruñés hace un mes "porque todos tuvieron la misma importancia y la misma necesidad".

Eso sí, admitió que este es "un duelo directo" en la lucha por la permanencia y, por tanto, "a nivel emocional tiene un punto diferente", pero "siguen siendo tres puntos en juego" que "pueden valer más por cómo está la clasificación".

El preparador holandés expresó su confianza en que la afición genere "un ambiente en favor de una energía positiva" porque "solo" con ella "todos, jugadores, club y afición, van a poder llegar a donde quieren".

"Van a hacer todo para que el Deportivo tenga el apoyo y Las Palmas, la presión", añadió el entrenador deportivista, quien hizo hincapié, como en anteriores encuentros, en encontrar el "punto justo" de tensión.

"La ansiedad y tensión están fuera de lo que uno necesita. Hemos obtenido un equilibrio rápido en ese sentido, pero una victoria va a liberar algunas tensiones que todavía hay", reconoció Seedorf, que lleva seis partidos al frente de la plantilla y aún no ha podido estrenar su casillero de victorias.

El técnico defendió su apuesta por Raúl Albentosa como central y afirmó que "no ha visto" en Riazor un "ambiente" en contra del central.

También restó trascendencia a la falta de gol del equipo coruñés, que en siete partidos solo ha celebrado un tanto, el que anotó en propia puerta el portero del Eibar y que Seedorf atribuye a su delantero Florin Andone.

"La falta de goles les pasa a todos los equipos del mundo y a todos los jugadores del mundo. Higuain estuvo tres meses sin marcar en la Juventus el año pasado. No hay que volverse loco. Ya ha marcado Andone. No es que estemos parados. Y Lucas sigue llegando. Mientras que el equipo siga creando no estoy preocupado", sostuvo.

Tanto a Lucas como a Andone les ha visto, dijo, "como dos toros" y apuntó que es "normal" que estén "cabreados cuando no hacen gol", al tiempo que admitió que uno de los aspectos "a mejorar" es "entrar en el área con algo más de chispa".

Seedorf declaró que desde que llegó al banquillo dio "mucha importancia a crear un equipo compacto y sólido" y afirmó que lo ha "conseguido bastante, aunque no es perfecto".

"Esa sensación de que el adversario hacía gol en cada llegada no se da y seguimos creando ocasiones", aseveró.

El técnico también fue cuestionado por un vídeo del partido ante el Girona (2-0) en el que los miembros del cuerpo técnico a pie de campo estaban en contacto telefónico con otros en la grada para consensuar los cambios.

"Tenemos gente arriba (en la grada) y ahí se puede ver mucho mejor el partido. Se busca la confirmación de lo que se ve en el campo. Sería un gran error tener ojos arriba y no usarlos. Yo hago una pregunta, me dan el 'feedback' y tomo decisiones", explicó.