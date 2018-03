Rodri: "Ir a la selección es algo con lo que se sueña desde pequeño"

Villrreal , 16 mar .- El centrocampista del Villarreal Rodrigo Hernández, 'Rodri', dijo tras conocer su primera convocatoria con la selección española absoluta que es algo con lo que soñaba desde que era pequeño.

"La verdad es que no sé decir muy bien qué se siente, mucha felicidad, y deberán pasar un par de horas para que lo asimile. Es algo con lo que se sueña desde pequeño y uno va paso a paso trabajando para conseguir pequeñas metas e intentar llegar algún día a esto", destacó en declaraciones facilitadas por el club.

"Me ha llegado con 21 años y es un sueño, pero a su vez es una gran obligación, ya que me toca representar a mi país. Por lo que la idea es dar lo mejor de mí y hacerlo lo mejor posible", recalcó.

Preguntado por las posibilidades de ir al Mundial de Rusia de este verano que implica esta primera citación, el futbolista indicó: "Entrar en la lista de 50 ya era un orgullo, pero lo veía muy lejos. La ilusión siempre está ahí y por ello la idea era trabajar día a día y hacerlo bien con el equipo, es así como llegan estos premios".

"No me lo esperaba, pero ahora que ha llegado la idea es trabajar y luchar por demostrar que puedo estar ahí y que pueden contar conmigo para el Mundial", agregó.

Rodri reconoció que conoce poco al seleccionador Julen Lopeqtegui, pero añadió: "He escuchado cosas buenas de él y sobre todo veo que está apostando por la gente joven, por las nuevas generaciones. Por lo que espero devolverle la confianza".

"Está es una gran oportunidad, soy ambicioso y en estos partidos debo demostrar que pueden contar conmigo para ir al Mundial. Son dos amistosos, pero para mí no lo serán", subrayó.

El centrocampista recordó que ya ha pasado por todas las categorías inferiores de la selección. "Es como si fuera una cantera, he pasado por todos los escalones y ahora me toca la absoluta. No me lo tomo de una manera diferente, me lo tomo con la misma serenidad de siempre", apuntó.

Por último, explicó que considera que el estilo de juego que desarrolla la selección española se acopla bien a sus características.

"Soy un jugador al que le gusta el juego posicional, el toque de balón, el buen fútbol, como tiene el Villarreal. Está claro que los equipos de este estilo me ayudan y la selección, con los jugadores del nivel que tiene, lo es. Así que me toca aprender de todos estos jugadores y aprender lo máximo posible", concluyó.