PSOE hará una campaña para la exhumación de todas las fosas del Franquismo

Madrid, 16 mar (EFE).- El PSOE llevará a cabo una campaña de sensibilización para conseguir que las más de 140.000 víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo enterradas en fosas comunes sean exhumadas y entregadas a sus familias.

El responsable de Memoria Histórica del PSOE, Fernando Martínez, ha explicado, en la Escuela de Buen Gobierno que está desarrollando su partido, que el objetivo es que esta campaña se materialice en mociones que los socialistas presentarían en ayuntamientos, parlamentos autonómicos o el parlamento nacional.

"Una democracia no se sostiene, no se consolida, con tantísimos miles de desaparecidos, en desapariciones forzadas, fruto de una supresión sistemática de los derechos humanos. No es un tema de izquierdas ni de derechas, es un problema de dignidad nacional democrática", ha aseverado Martínez.

La campaña -cuyo lema será "Ningún cadáver de la Guerra Civil y el Franquismo en las fosas comunes. Exhumación inmediata ya"- se desarrollará mediante la creación de plataformas a escala regional, provincial, local y nacional de personalidades del mundo sindical, cultural, académico o intelectual.

El PSOE exigirá asimismo al Gobierno que asuma que debe ser el Estado el que lidere las exhumaciones, tal y como, afirma, requieren las Naciones Unidas y organismos internacionales.

"Este es un tema de Estado", ha subrayado Martínez quien ha reclamado asimismo que los tribunales ordinarios, jueces y forenses, asuman la tarea y que se cree un banco de ADN de los familiares de las víctimas para facilitar las identificaciones.

Martínez ha destacado la "buena noticia" para la memoria histórica que supone que el prior de la Abadía Benedictina que regenta el Valle de los Caídos, Santiago Cantera, haya accedido a desbloquear el proceso para abordar las exhumaciones autorizadas judicialmente en el mausoleo, y para ello el lunes próximo retirará el recurso contencioso-administrativo que las mantenía paralizadas.

"Se abre una vía de esperanza para la reparación de las víctimas del franquismo" enterradas en el Valle de los Caídos que, ha recordado, es la mayor fosa común de España.