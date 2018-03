Parejo: "Al final el trabajo te acaba premiando"

Valencia, 16 mar (EFE).- El centrocampista del Valencia Dani Parejo dijo tras conocer su primera convocatoria con la selección española absoluta que al final se ha visto recompensado su trabajo y agradeció el apoyo de sus compañeros de club, porque le han ayudado a "cumplir un sueño"

El capitán valencianista había sido internacional sub-19, Sub-20 y Sub-21, aunque no terminó de dar el salto a la absoluta, pese a ser unos de los jugadores más destacados de su generación.

En el Europeo Sub-19 que se celebró en 2007 en Austria fue clave en el título de la selección española al anotar el único gol de la final ante Grecia de falta directa, una de sus especialidades. Después, en 2009, conquistó el oro en los Juegos del Mediterráneo y fue campeón también en el Europeo Sub-21 de 2011.

"Estoy contento, feliz y agradecido. Al final el trabajo te acaba premiando. Le doy las gracias a mis compañeros y cuerpo técnico, que me ha hecho cumplir un sueño", aseguró en declaraciones facilitadas por el Valencia.

"Todo está saliendo muy bien, el equipo está francamente bien, está siendo un año magnifico de todos y gracia a ellos he cumplido mi sueño de ir a la selección. Ahora a disfrutarlo e intentar aprovecharlo", prosiguió.

El jugador español explicó cómo se enteró de su convocatoria: "Estábamos unos cuantos en la sala de fisioterapeutas, no sabía que el seleccionador daba la lista y se han puesto todos a gritar, han venido a abrazarme y me lo he imaginado".

"Hay que disfrutar del momento, ahora a pensar primero en el Alavés y luego disfrutar de dos bonitos partidos con la selección. Ojalá pueda jugar, es un orgullo vestir la camiseta de tu país y a quién no le gustaría estar en un Mundial", finalizó.