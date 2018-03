El Obradoiro, a seguir soñando con el 'playoff' a costa del colista

Santiago de Compostela, 16 mar (EFE).- El Monbus Obradoiro visita este sábado al Divina Seguros Joventut, colista de la liga Endesa, con la intención de sumar un triunfo que le permita seguir soñando con disputar el "playoff" por el título, además de sellar virtualmente su permanencia en la máxima categoría.

El técnico santiagués, Moncho Fernández, ha incluido en la convocatoria al alero norteamericano Matt Thomas, quien podría reaparecer en el Olimpic de Badalona tras perderse los últimos dos encuentros ligueros por una fisura en el dedo meñique de su mano derecha.

Su regreso aumentará el potencial ofensivo de un Obradoiro que viene de firmar un horrible último cuarto en la pista del Herbalife Gran Canaria, al que facilitó el triunfo con numerosas pérdidas y errores impropios de un equipo profesional.

"Los partidos se deciden casi siempre por pequeños detalles. Intentaremos no cometer errores no forzados: ser capaces de meter los tiros cuando estemos solos, estar fuertes en el rebote defensivo y no conceder demasiados puntos de contraataque", señaló Fernández, quien admitió que el pívot Artem Pustovyi no atraviesa su mejor momento por el desgaste físico acumulado.

En la primera vuelta, el Obradoiro derrotó al Joventut por 77-68 en el Multiusos Fontes do Sar, encadenando su tercera victoria consecutiva ante el conjunto catalán, ya que la pasada temporada le doblegó en los dos enfrentamientos ligueros.