La novela negra se hace fuerte esta semana entre los libros más vendidos

Redacción Internacional, 16 mar (EFE).- La novela negra se hace fuerte esta semana en las lista de libros más vendidos, con nombres como Jorge Fernández Díaz, número uno en Argentina con "La Herida"; Karen Clevelad en lo más alto en Colombia con "Toda la Verdad" o Camilla Lackberg con "La bruja" en puestos destacados en España.

Mientras, siguen entre los favoritos de los lectores, pero co menos intensidad nombres como Jojo Moyes en Alemania y Brasil, o Dan Brown en Argentina, Colombia y México.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Strafe" - Ferdinand von Schirach (Luchterhand)

2.- "Mein Herz in zwei Welten" - Jojo Moyes (Wunderlich)

3.- "Das Reich der sieben Höfe. Sterne und Schwerter" - Sarah J. Maas (dtv)

4.- "Die Geschichte des verlorenen Kindes" - Elena Ferrante (Suhrkamp)

No ficción:

1.- "Feuer und Zorn" - Michael Wolff (Rowohlt)

2.- "Der Skandal der Skandale" - Manfred Lütz (Herder)

3.- "Yellow Bar Mitzvah" - Sun Diego, SpongeBOZZ, Dennis Sand (Riva)

4.- "Nächste Ausfahrt Zukunft" - Ranga Yogeshwar (Kiepenheuer & Witsch)

Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La Herida" - Jorge Fernández Díaz (Planeta)

2.- "Mas allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana)

3.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

4.- "Blue" - Danielle Steel (Plaza & Janes)

No ficción:

1.- "La dieta del metabolismo acelerado" - Haylie Pomroy (Grijalbo)

2.- "Nutrición holística" - Florencia Dafne Raele (Planeta)

3.- "Un líder en vos" - Isela Costantini (Sudamericana)

4.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Aguilar)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Ainda Sou Eu" - Jojo Moyes (Intrínseca)

2.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta)

3.- "O que o sol faz com as flores" - Rupi Kaur (Planeta do Brasil)

4.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro)

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

3.- "Feminismo em Comum" - Marcia Tiburi (Rosa dos Tempos)

4.- "O Diário de Anne Frank" - Anne Frank (Record)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Toda la verdad" - Karen Cleveland - (Planeta)

2.- "Origen" - Dan Brown - (Planeta)

3.- "La perra" - Pilar Quintana - (Penguin Random)

4.- "La transparencia del tiempo" - Leonardo Padura - (Planeta)

No ficción:

1.- "Fuego y furia" - Michael Wolff - (Planeta)

2.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random)

3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili - (Planeta)

4.- "Homo Deus" - Yuval Harari - (Penguin Random)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "No me vas a encontrar en nadie" - Iago de la Campa (Mueve tu lengua)

2.- "La última raya" - Javier Jorge (Autor-Editor)

3.- "La bruja" - Camilla Lackberg (Maeva)

4.- "Defreds en estado puro" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Mueve tu lengua)

No ficción:

1.- "Morder la manzana: La revolución será feminista o no será" - Leticia Dolera (Planeta)

2.- "Maestros de la costura" - VV.AA. (Temas de Hoy)

3.- "Memoria del comunismo" - Federico Jiménez Losantos (La esfera de los libros)

4.- "La llamada de la tribu" - Mario Vargas Llosa (Alfaguara)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "A Wrinkle in Time" - Madeleine L'Engle (Farrar, Straus and Giroux)

2.- "The Great Alone" - Kristin Hannah (St. Martin's Press)

3.- "I've Loved You Since Forever" - Hoda Kotb (Harper Collins)

4.- "Red Sparrow" - Jason Matthews (Scribner)

No ficción:

1.- "12 Rules for Life" - Jordan B. Peterson (Random House)

2.- "The Subtle Art of not Giving a F.ck" - Mark Manson (HarperOne)

3.- "The Rock, the Road, and the Rabbi" - Kathie Lee Gifford (Thomas Nelson)

4.- "I'll Be Gone in the Dark" - Michelle McNamara (Haper)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "La disparition de Stéphanie Mailer" - Joël Dicker (Fallois)

2.- "Sentinelle de la pluie" - Tatiana De Rosnay (Heloise D'ormesson)

3.- "L'amie prodigieuse t.3; celle qui fuit et celle qui reste" - Elena Ferrante (Gallimard)

4.- "L'amie prodigieuse" - Elena Ferrante (Gallimard)

No ficción:

1.- "Le feu et la fureur; Trump a la Maison Blanche" - Michael Wolff (Robert Laffont)

2.- "Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie" - Frédéric Lenoir (Fayard)

3.- "Il y a quelqu'un dans la maison..." - Patricia Darré (Michel Lafon)

4.- "Les quatre accords tolteques; la voie de la liberte personnelle" - Miguel Ruiz (Jouvence)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Chiamami col tuo nome" - Andre Aciman (Guanda)

2.- "Storia della mia ansia" - Daria Bignardi (Mondadori)

3.- "Un ragazzo normale" - Lorenzo Marone (Feltrinelli)

4.- "Il morso della reclusa" Fred Vargas (Einaudi)

No Ficción:

1.- "Ventuno giorni per rinascere. Il percorso che ringiovanisce corpo e mente" - Franco Berrino, Daniel Lumera, David Mariani (Mondadori)

2.- "Mi vivi dentro" - Alessandro Milan (De Agostini)

3.- "Un atomo di verità Aldo Moro e la fine della politica in Italia" - Marco Damilano (Feltrinelli)

4.- "I sette peccati capitali dell'economia italiana" - Carlo Cottarelli (Feltrinelli)

Fuente: Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupery (Emece)

2.- "Gravity Falls. Diario 3" - Disney (Planeta)

3.- "Cien años de soledad" - Gabriel García Márquez (Diana)

4.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

No ficción:

1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta)

2.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida) - Amalia Andrade Arango (Planeta)

3.- "Y colorín colorado este cuento aun no se ha acabado: La vida no se acaba hasta que se acaba" - Odin Dupeyron (Diana)

4.- "Como ganar amigos e influir sobre las personas" - Dale Carnegie (Debolsillo)

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Casa de espiões" - Daniel Silva (Harper Collins)

2.- "Ensina-me a voar sobre os telhados" - João Tordo (Companhia das Letras)

3.- "O Príncipe Nabo" - Ilse Losa y Manuela Bacelar (Afrontamento)

4.- "O Cuquedo" - Clara Cunha y Paulo Galindro (Livros Horizonte)

No ficción:

1.- "O terror entre nós" - Henrique Cymerman y Aviv Oreg (Porto Editora)

2.- "Fogo e fúria" - Michael Wolff (Actual Editora)

3.- "A arte subtil de saber dizer que se foda" - Mark Manson (Desassossego)

4.- "A vida secreta da mente" - Mariano Sigman (Temas e Debates)

Fuente: FNAC y Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Still Me" - Jojo Moyes (M Joseph)

2.- "17th Suspect" - James Patterson (Century)

3.- "The Woman in the Window" - AJ Finn (HarperCollins)

4.- "Why Mummy Drinks" - Gill Sims (HarperCollins)

No ficción:

1.- "12 Rules for Life" - Jordan B Peterson (Allen Lane)

2.- "Fire and Fury" - Michael Wolff (Little, Brown)

3.- "Women & Power: A Manifesto" - Mary Beard (Profile)

4.- "I Let Him Go" - Denise Fergus (Blink)

Fuente: The Sunday Times.