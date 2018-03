Mrsic pide jugar ante Betis con "corazón caliente, pero cabeza fría"

Bilbao, 16 mar (EFE).- El entrenador del RETAbet Bilbao Basket, Veljko Mrsic, pidió a su equipo que afronte el "importante" partido del domingo en Miribilla contra el Real Betis Energía Plus "con corazón caliente, pero cabeza fría" para tratar de lograr una victoria clave para el futuro del equipo vasco en la Liga Endesa.

"Solo con corazón no se puede jugar un partido tan importante", subrayó el técnico croata en la rueda de prensa previa al encuentro después de incidir en que se trata de un encuentro "muy importante, pero no una final" porque después "quedarán once partidos más" para acabar la fase regular.

Mrsic desveló que tiene a todos los jugadores a su disposición, aunque alguno "con pequeñas molestias", y que los ha visto "motivados" a lo largo de la semana de trabajo. "Hay que soportar la presión. Jugamos en casa y debemos salir agresivos y demostrar cómo se juega un partido así" apostilló.

El técnico balcánico añadió que a pesar de las racha de seis derrotas consecutivas que acumulan los 'hombres de negro', el Real Betis "no está mucho mejor" y todavía se encuentra por detrás en la clasificación.

"Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que afrontar este partido como único y no mirar el marcador ni dónde estamos en la tabla. No hay que pensar mucho, hay que salir a por todo y junto con la afición intentar ganar. Es muy importante jugar este partido con la cabeza limpia", explicó.

Mrsic considera clave, además encontrar "casi siempre una dinámica positiva" en el juego, tratar de que los picos bajos "no sean muy largos ante un rival del que destacó que "aunque no tiene mucha disciplina en algunos aspectos" sí dispone de "talento" individual en varios de sus jugadores.

"Esta semana estamos hablando mucho para jugar como equipo, buscar un pase extra o un tiro mejor, sobre todo en dinámicas negativas. Hay que tener paciencia, jugar una buena defensa y entrar en el partido con canastas fáciles para coger confianza", explicó.

Mrsic, por último, animó a la afición bilbaína a acercarse al Bilbao Arena para arropar a su equipo. "Les llamo para que vengan. Se trata de un partido importante para seguir en la ACB. Bilbao, como ciudad, merece un club en la ACB y remando todos juntos en la misma dirección podemos conseguirlo", recalcó.