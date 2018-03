Mola: "Me ilusiona ser tricampeón del mundo"

Palma, 16 mar (EFE).- El triatleta español Mario Mola ha afirmado este viernes que le "ilusiona ser tricampeón del mundo", y con ese objetivo afrontará la temporada 2018 tras conquistar dos centros mundiales en 2016 y 2017.

"Nunca me imaginé que podía ser bicampeón del mundo, e intentar una tercera corona no me supone una presión añadida para salir desde el principio con ganas de morder y ganar", ha señalado Mola, en una rueda de prensa celebrada en la Escuela de Hostelería de la Universidad de las Islas Baleares.

El deportista mallorquín ha subrayado que afronta la temporada "sin cambios" en sus métodos de preparación, y con "mucho respeto a las lesiones".

"Tengo que aprovechar la experiencia que he acumulado en años anteriores, con el aliciente añadido de revalidar el título de campeón del mundo. Debo empezar y terminar bien cada prueba, teniendo en cuenta de que cada temporada siempre supone un gran reto físico y mental", ha explicado el triatleta mallorquín.

Mola (Palma de Mallorca, 1990), además de los dos últimos títulos de mundo, también ha ganado en cinco ocasiones el Campeonato Mundial de Triatlon (desde 2013 a 2017), y posee una medalla de bronce en los Euopeos de 2013.

Fue décimo noveno en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y octavo en Río de Janeiro-2016.

Quedó segundo en la primera prueba del año correspondiente a las Series Mundial de Abu Dabi (ganó el sudafricano Henri Schoeman), una experiencia en la que tuvo "suerte", según ha explicado.

"Fue una prueba de supervivencia bajo unas condiciones complicadas y, de hecho, de 55 deportistas que empezamos, solo terminamos 38", ha señalado Mola, quien desea "llegar en las mejores condiciones posibles" a la próxima prueba en Bermudas que se celebrará a finales de abril.

Con respecto a su gran rival, el español Javier Gómez Noya, nueve veces número del mundo y medalla de plata en los Juegos de Londres 2016, el triatleta mallorquín dijo que había aprendido "mucho" de él.

"Le observaba cómo afrontaba cada prueba, la tensión y ganas con la que entrenaba. Este año le echaremos en falta", dijo Mola, en alusión a la decisión de Gómez Noya de no luchar por la triple corona de triatlon.

A la pregunta de cuáles son sus sensaciones al cruzar la meta, el triatleta balear ha respondido que sentía "una gran felicidad por los objetivos cumplidos".

"Siempre pienso: se ha acabado el sufrimiento", ha resumido Mario Mola en la rueda de prensa organizada por uno de sus patrocinadores.