Márquez no se ve favorito: "Estar en primera línea ya será un éxito"

Losail , 16 mar .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vigente campeón del mundo de MotoGP y sexto en la primera jornada del Gran Premio de Catar en el circuito de Losail, aseguró que tiene que ser "realista" y explicó: "No nos podemos poner una venda en los ojos, si mañana acabamos en la primera línea lo podemos considera un éxito".

"He hecho sexto, he apretado y sabemos que este circuito es de los que más nos cuesta a la Repsol Honda y a mí, por eso hay que ser realista y si mañana acabamos en la primera línea lo podemos considerar casi como una 'pole' y si no, intentar estar en segunda línea para no perder el ritmo de los de delante", reconoció Márquez.

"Si sales delante eso que tienes ganado en las primeras curvas pero Dovizioso aquí es el favorito, siempre ha hecho aquí grandes carreras y es uno de los circuitos donde se le da bien, y la Ducati funciona y Petrucci también hizo un gran simulacro en el test y ahora ha hecho una buena vuelta pero falta ver qué pasa mañana, porque en el test ya cambiaron mucho las cosas del primer al último día", recordó el campeón del mundo de Repsol Honda.

En general y a pesar de todo, Marc Márquez dijo que el balance del primer día en Losail era "bueno ya que de ritmo estoy bien; por equis razones no me encuentro aquí para hacer una vuelta rápida, pero a nivel de ritmo me encuentro bastante bien y por eso mi objetivo es no perder a los hombres de delante y hacer una buena clasificación".

No obstante, Marc Márquez reconoció que "las Ducati van rápido, las Suzuki ya avisé ayer que estaban preparadas para hacer podios e incluso ganar carreras; he ido detrás de Rins y tanto él como la moto van, funcionan, así que un rival más y atentos a todos".

De todas maneras el campeón de Repsol Honda restó importancia a su situación ya que "cuando lleguen circuitos en los que sólo hay tres entrenamientos libres para poner bien la moto, ahí la historia cambiará un poco y ver a los catorce primeros en un segundo es por la igualdad del campeonato y porque aquí se ha hecho un test. La habrá también mañana y el domingo".