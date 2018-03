Lopetegui pasa página con Lucas Hernández: "No es seleccionable"

Madrid, 16 mar (EFE).- Julen Lopetegui, seleccionador español, zanjó la situación de Lucas Hernández, defensa del Atlético de Madrid que jugará finalmente con Francia pese a expresar su deseo de haberlo hecho con España, y aseguró que "no es seleccionable".

"No tengo mucho más que añadir a lo que ha pasado", dijo Lopetegui, preguntado por Lucas. "Me remito a lo que siempre digo, no hablamos de jugadores que no son seleccionables. Tenemos que focalizar el interés y la atención sobre los 24 que están en la lista".

"Hablamos de hechos consumados y a Lucas le ha convocado Francia y está encantado. Le deseamos toda la suerte del mundo y que le vaya genial. Yo prefiero hablar de los jugadores seleccionables", zanjó.

Lopetegui unió al de Lucas el caso de Willian José, delantero de la Real Sociedad, que finalmente jugará con Brasil. "Me llama la atención que se pregunte por jugadores que no podemos seleccionar, como ellos dos. Hay otros doce que no podemos convocar y no se puede hacer un intento porque no son seleccionables. Mientras no lo sean, no se puede hacer nada".