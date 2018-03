"inicia negociaciones" para moción censura contra alcalde Alicante

Alicante, 16 mar (EFE).- El grupo popular en el ayuntamiento de Alicante ha anunciado hoy que "inicia las negociaciones para impulsar una moción de censura" contra el alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri, procesado por el denominado 'caso Comercio'.

El portavoz del grupo municipal popular, Luis Barcala, ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en presencia del resto de ediles del PP y del secretario de Organización de su partido en la provincia, Rafael Candela.

Esta situación ocurre cuatro días después de que el alcalde, a las puertas de que se dicte apertura de juicio oral por el 'caso Comercio, anunciara que solo dimitirá si 15 concejales le garantizan que votan para que le reemplace su número 2, Eva Montesinos, sin condiciones previas.

Para que la moción de censura liderada por Barcala pueda ser debatida en un pleno deberá ser firmada por un total de 15 concejales del total de 29 que forman parte de la corporación (la mitad más uno) y, en virtud a la ley antitransfuguismo, quedan excluidos los dos no adscritos: Nerea Belmonte (Ex de Guanyar) y Fernando Sepulcre (ex de Cs).

De este modo y debido a que el PP cuenta con ocho actas en la corporación municipal, deberían recabar el apoyo de los cinco del grupo de Ciudadanos (Cs) y dos respaldos más de concejales del PSPV-PSOE, Guanyar Alacant o Compromís, un complicado escenario que, en opinión de Barcala, "no es descartable".

"No lo descarto en absoluto", ha reiterado Barcala antes de apuntar que "de hecho, Gabriel Echávarri no tiene 15 concejales para la investidura (de Eva Montesinos) y eso que puede contar con los no adscritos" para sacar adelante dicha votación.

Esto es así, según Barcala, porque "hay discrepancias importantísimas dentro del PSPV-PSOE porque no todos comparten el enrocamiento del alcalde", lo cual también ocurre, ha proseguido, "en Guanyar", todo lo cual le conduce a pensar que "hay concejales que sí tienen responsabilidad y ponen por delante (el interés de) Alicante y no el minigobierno" que defiende Echávarri.

El anuncio de la moción se ha producido delante de los periodistas sin haber sido comunicada previamente al resto de grupos municipales, por lo que las negociaciones con el resto de partidos se iniciarán a partir de ahora.

Barcala ha "tendido la mano" especialmente a Ciudadanos para que sea "valiente" y dé "un paso adelante, incluso por delante de la aritmética electoral y del interés personal" y favorezca "un giro de 180 grados con un gobierno que salve la legislatura que queda".

El portavoz del PP ha dicho que esta iniciativa la toman "por responsabilidad" y "ante el desgobierno y el caos en la ciudad", y también ha explicado que han elaborado un documento de propuestas políticas abierto a las aportaciones del resto de concejales, que se llevará a la práctica en caso de que Barcala sea elegido alcalde.

Desde el pasado noviembre, Echávarri gobierna en solitario con 6 concejales una corporación de 29, en la que el PP tiene ocho actas, cinco Guanyar (EUPV-IU, Podemos e independientes) y Ciudadanos (Cs), y tres de Compromís, mientras que hay dos no adscritos (ex de Guanyar y de Cs).

El alcalde está procesado en el 'caso Comercio', en el que se le atribuye una presunta prevaricación por el fraccionamiento de 14 facturas cuando era concejal responsable de ese área por un valor conjunto de unos 144.000 euros.