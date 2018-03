Garitano sigue sin pronunciarse sobre su continuidad en el Leganés

Leganés , 16 mar .- Asier Garitano, técnico del Leganés, continuó sin pronunciarse acerca de su continuidad o no al frente del banquillo del Leganés cuando termine esta temporada.

El técnico, que pasó por la sala de prensa de Butarque antes del partido frente el Sevilla, respondió con humor en una de las cuestiones acerca del asunto afirmando que 'Banega es muy bueno' en relación al centrocampista de su rival y por tanto lanzando balones fuera.

No fue la única vez en la que trató el tema: "Primero conseguir el objetivo. Luego hablaré primero con el Leganés y a partir de ahí... Todo lo demás me da igual, me centro en el Sevilla y en intentar prepararlo lo mejor posible el partido. Todo lo demás no me interesa".

Preguntado acerca del saudí Yahi Al Shehri y de si cree que ya tiene el nivel que le exige para jugar, declaró: "Le veo igual que cuando vino. Entrena bien. Se marcha mañana con la selección. Pero para poder competir aquí tiene que conseguir unos mínimos que a día de hoy no hay manera. Mientras no consiga eso no va a tener ninguna opción de poder jugar".

En cuanto al rival el fin de semana, que eliminó en Liga de Campeones al Manchester United, apuntó: "Imagínate como están, cómo van a venir. Espero lo normal de esos equipos, que van creciendo conforme llega el final de temporada y se acercan sus grandes objetivos. Están entre los mejores ocho de Europa a día de hoy, con un estado de ánimo increíble. Me espero el mejor Sevilla, parecido o mejor de lo que vimos en Copa y en Liga".

Después de ellos llegarán el Valencia y el Barcelona, también equipos a priori favoritos. Pese a ello Garitano no piensa en que pueden sumar cero puntos de nueve: "Nos centramos en el siguiente, en el de casa, en el Sevilla. Sabemos de la dificultad. Estamos hablando de dos equipos que están entre los ocho mejores de Europa y otro que viene de ganar 0-2 al Sevilla".

"Son rivales increíblemente potentes. Nos hará falta lo mejor de todo el mundo, de los que están dentro y fuera, para pelear con esos equipos. La salvación pasa por los puntos que podamos conseguir aquí y cada uno de los partidos de esta segunda vuelta en casa son fundamentales".

Garitano no cree que la salvación esté sellada ya: "Hay que mirar porque nos falta para poder conseguir la permanencia. Estamos bien pero creo que con treinta y tres puntos no te salvas. Hay que mirar qué nos queda en el calendario, dónde estamos. Muy complicado, muy peligroso".

"No van a ser sencillos estos diez partidos de liga. Son importantes, fundamentales para todo el mundo. Tenemos ventaja respecto a los que están abajo para conseguir el objetivo pero nos van a exigir más de lo que tenemos. Seguro", agregó.

Además se refirió al último duelo ante el Athletic, que perdieron por 2-0: "En San Mamés fuimos poco intensos, poco contundentes, poco efectivos en las dos áreas. En Primera es fundamental y lo vimos. Teníamos que haber sido mas solventes y en su área generamos suficientes como para poder haber hecho más daño. Fue una oportunidad perdida para nosotros en cuanto a poder sumar puntos y darle continuidad después de ganar en casa al Málaga".

"Nos hacía falta también mejorar fuera porque no estamos sacando buenos resultados. Sabemos que la diferencia va a estar en lo que hagamos en casa pero vemos los partidos que quedan y lo que se están jugando los rivales y va a ser complicado y duro", dijo.

Por otro lado se le planteó la duda de si se había valorado hacer rotaciones en el ataque ante los problemas de cara a puerta: "Valoro siempre todo pero estoy muy contento con todo el mundo. Están rindiendo a un nivel muy alto, si no sería imposible. Equipos muy buenos con otros objetivos a principio de temporada están por debajo nuestro".

"El rendimiento de cada uno de los jugadores del Leganés está siendo muy alto. Pero las valoraciones, a final de temporada. Hasta la fecha estamos contentos. A veces pasas mejores momentos de forma, otras peores, pero en líneas generales estoy muy contento con el rendimiento", completó.