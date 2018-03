Fender inaugura en Dublín una sala en honor del guitarrista Rory Gallagher

Dublín, 16 mar (EFE).- El fabricante de guitarras estadounidense Fender inauguró hoy en sus oficinas de Dublín una nueva sala de juntas dedicada al legendario rockero irlandés Rory Gallagher (1948-1995), en reconocimiento a su "enorme legado y contribución" artística.

La sala fue estrenada por el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, admirador del trabajo de Gallagher, quien llevó a todo el mundo, a través de sus incesantes viajes - dijo-, su particular mezcla de rock, blues, country y folk.

En un lugar de relevancia de la nueva habitación, Higgins descubrió una obra encargada al artista escocés Alec Galloway para recordar a Gallagher y a su ya icónica guitarra Fender Stratocaster.

Se trata de un collage en el que predominan los "colores llamativos", que representan "la frenética actividad" con la que este genio de las seis cuerdas desarrolló toda su carrera, sin dejar nunca de componer y tocar en directo, explicó a Efe Galloway.

La pieza central del cuadro es una pintura en acuarela de la guitarra eléctrica Strat modelo de 1961 que Rory compró en 1962, de segunda mano, en una pequeña tienda de música de Cork, la ciudad del sur de Irlanda donde creció.

El resto del collage incluye piezas originales de la extensa colección de guitarras que acumuló Rory y que ahora guarda su hermano y representante durante años, Dónal, entre las que destaca el clásico mecanismo de trémolo de las Fender o una correa y otros enganches.

"De alguna manera hoy cerramos un círculo que empezó con Rory cuando se hizo con esta Fender, una de las primeras Stratocaster, sino la primera, que llegó a Irlanda", declaró a Efe Dónal, cuyo trabajo en las últimas dos décadas ha popularizado a Gallagher, menos reconocido en su época que otros artistas irlandeses como Van Morrison o Phil Lynott (Thin Lizzy).

Coincidiendo con el mes en el que el artista de Cork hubiese cumplido 70 años, la discográfica Universal Music también presentó hoy en el mismo acto una reedición de su mejores álbumes en solitario, tanto en vinilo como en CD.

La colección incluye obras maestras como "Top Priority", "Against the Grain", "Deuce", "Live! in Europe" o "Irish Tour '74".