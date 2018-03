Español gana por primera vez popular premio humanitario en Indonesia

Yakarta, 16 mar (EFE).- El español Carlos Ferrándiz ha ganado el primer premio al "héroe" de los galardones Kick Andy Héroes 2018 por su contribución a la ONG Proyecto Harapan, la primera vez que un extranjero recibe este popular reconocimiento al trabajo social y de desarrollo en Indonesia.

La gala de entrega de los premios, organizada por el programa de televisión Kick Andy, se ha retransmitido hoy.

"Llevo ocho años luchando, entregando mi vida para ayudar a los niños de Indonesia y fue un momento de muchas emociones, no te puedo negar, me eché a llorar", dijo Ferrándiz en una entrevista con Efe.

"No necesito que nadie me premie como héroe de Indonesia, no creo que sea nadie extraordinario", añadió el barcelonés.

Ferrándiz dejó su trabajo como abogado en Barcelona en 2010 para fundar la ONG por la impresión que le produjo conocer la isla de Sumbawa, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, en la que observó carencias educacionales y de desarrollo de las comunidades del distrito Hu'u.

"Volví a España y me dije: ¿qué estoy haciendo aquí de abogado?, le veía mucho más sentido a mi vida allí", cuenta el español de su primera visita en 2005.

Ferrándiz realizó varios viajes de estancias de unos pocos meses a Sumbawa entre 2005 y 2010, hasta que se mudó definitivamente a Indonesia para establecer la organización.

El Proyecto Harapan ("esperanza" en indonesio) ayuda a 1.400 niños de seis poblados de Hu'u en materia educativa y sanitaria y busca mejorar las oportunidades laborales y económicas de la población mediante diferentes iniciativas de capacitación y desarrollo.

"Somos como una gran familia, en la que si hay un niño enfermo, me lo llevan a mi, y yo los llevo al centro de salud del hospital de Dompu (en Sumbawa) o donde haga falta", indica el catalán.

El cooperante comenta que más de 300 niños han sido operados desde que comenzó a colaborar con las comunidades.

En la actualidad, la ONG está construyendo un centro para poder ofrecer alojamiento a trabajadores sociales y continuar con la expansión de las actividades del proyecto.

Indonesia es una economía de nivel de renta medio y la mayor del Sudeste Asiático.

Alrededor de 17.000 islas forman el archipiélago indonesio, donde viven unos 260 millones de personas, más de la mitad en Java y Sumatra, que son las islas más desarrolladas en comparación con otras más alejadas, como Sumbawa.