Diego Martínez pide jugar ante el Zaragoza "con inteligencia desde la pasión"

Pamplona, 16 mar (EFE).- El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, ha destacado la idoneidad de jugar este sábado ante el Zaragoza "con inteligencia desde la pasión", "lo más difícil y lo más importante en este tipo de partidos" de rivalidad regional.

"Es un partido especial, de rivalidad. Todo el mundo lo vive de un forma diferente y eso hay que aprovecharlo desde el punto de la vista de la emoción, energía y de poder impulsarnos", ha declarado en rueda de prensa en Tajonar, aunque la plantilla no se ejercitará hasta esta tarde a puerta cerrada en El Sadar.

Ha añadido que "tan importante es llevar de la mano" el tema emocional que rodea este tipo de partidos como "jugar con inteligencia", además ante un rival en trayectoria ascendente.

"El Zaragoza viene de una racha de cinco victorias consecutivas, de un nivel anímico muy bueno. Nosotros estamos un punto por encima, por lo tanto quiere decir que hemos sido un equipo constante durante la temporada, con mejores y peores momentos, pero tenemos 47 puntos", ha señalado.

"Si conseguimos la victoria en lo anímico y emocional nos puede dar mucho, pero sobre todo 50 puntos, que de cara a los 11 pasos que quedan es algo muy ilusionante y motivante", ha añadido.

Diego Martínez ha dicho que "siempre" ha considerado al Zaragoza un equipo "aspirante y candidato al ascenso", por historia y "la plantilla que tiene", aunque ha precisado que "diez-once equipos" quieren "lo mismo con un potencial similar".

El técnico gallego ha comentado que la afición puede jugar mañana un papel "importante" y que necesitan estar "todos unidos". "Vamos a necesitar la unión de todos, que nuestros jugadores puedan soltarse y estar más precisos en el último tercio de campo", ha dicho.

En este sentido, ha admitido las críticas por la escasa producción ofensiva del equipo en las últimas jornadas, con solo tres goles en los siete últimos partidos.

"Es la realidad y está muy relacionado con el aspecto anímico. En otros momentos hemos tenido mejor circulación y fluidez, y ahora mismo no lo tenemos. La cuestión mental es muy importante, pero confío mucho en este equipo", ha manifestado.

No obstante, ha destacado la solidez defensiva del equipo: "Hay que seguir manteniendo lo que hacemos bien, porque si no, no tendríamos 47 puntos ni seríamos el segundo equipo menos goleado ni estaríamos ahí".

"Llevamos todo el año estando con los mejores. Se acerca lo más bonito y lo más definitivo, y tenemos fuerza, convicción y confianza", ha subrayado.

Diego Martínez ha calificado de "buena noticia" disponer de toda la plantilla tras la recuperación de Xisco Jiménez, Fran Mérida y Carlos Clerc, aunque se ha mostrado prudente sobre la participación del primero, ausente los siete últimos partidos por una rotura muscular.

"Xisco es un jugador que aporta y tiene carisma, pero lleva muchas semanas de baja. Tenemos que gestionarlo bien para que pueda tener continuidad y no se pierda más partidos", ha explicado.