Bordalás: "No podemos permitirnos el lujo de bajar el nivel"

Madrid, 16 mar (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que su equipo no puede permitirse "el lujo" de bajar el nivel en el último tramo de la temporada para no caer en tierra de nadie y estropear el buen tramo inicial de curso que firmó el club madrileño.

Después de dos derrotas consecutivas ante el Real Madrid y el Levante, los hombres de Bordalás ocupan una plaza en la zona media de la clasificación 16 puntos por encima del descenso y a ocho de las posiciones europeas. El duelo ante la Real Sociedad de este fin de semana, podría ser clave para no caer en la indiferencia.

"No podemos permitirnos el lujo de caer en el error y bajar el nivel. Quedar en tierra de nadie daría la sensación de haber hecho una temporada que no es buena cuando ha sido fantástica. Tenemos que trabajar al máximo nivel de aquí al final del campeonato. Tenemos un partido difícil, venimos de dos resultados adversos y el equipo está obligado a dar su mejor versión", dijo.

"El fútbol no tiene memoria y lo que has hecho bien en la primera vuelta, si no lo haces bien en el tramo final, todo el mundo se va a quedar con la última sensación. No podemos bajar el pie del acelerador, nadie se va a acordar de lo bien que lo hicimos en la primera parte de la competición. Tenemos que seguir trabajando con humildad e ilusión. Hay que sacar el partido para ganar en confianza y autoestima para seguir vivos", agregó.

Además, cuestionado por la ausencia de victorias fuera del Coliseum Alfonso Pérez (sólo ha ganado un partido fuera de su estadio esta temporada), el técnico alicantino reconoció que sacar tres puntos a domicilio es su "asignatura pendiente".

Los números no son buenos fuera de casa. Tenemos una oportunidad. No va a ser fácil. La Real es un equipo temible e importante como local. Tienen la posibilidad de recuperar puntos y posiciones. Van a trabajar por sacar el partido adelante. Todavía hay tiempo de hacer una gran temporada. Tenemos que seguir el camino que iniciamos y recuperar nuestras señas de identidad", explicó.

Asimismo, declaró que espera que sus jugadores tengan más acierto de cara a las porterías rivales. En el último encuentro de Liga ante el Levante, el Getafe falló muchas oportunidades y acabó perdiendo 0-1.

"Esperemos que no vuelva ocurrir. Al final siempre hay una máxima en el fútbol. Cuando perdonas, lo pagas. El pasado fin de semana nos pasó y esperemos que no se vuelva a repetir. El equipo genera ocasiones y si hubiésemos estado más acertado en muchos partidos, incluso fuera de casa, habríamos conseguido mejores resultados".

Por último, alabó a la Real Sociedad, club del que dijo que tiene un "gran y magnífico entrenador (Eusebio Sacristán) que "en cualquier momento" puede ganar a cualquier equipo.

"Tienen una capacidad ofensiva importantísima. Tenemos que tener un nivel de atención máxima. Pueden golpear a cualquier rival. Debemos ser atrevidos y osados a nivel ofensivo", culminó.