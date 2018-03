Blázquez : que España sea aconfesional es una posibilidad de libertad

Madrid, 16 mar (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, considera que la aconfesionalidad del Estado español definida en la Constitución facilita un espacio de libertad para todos, creyentes y no creyentes.

Blázquez, arzobispo de Valladolid, ha intervenido hoy en un encuentro informativo para presentar la Semana Santa vallisoletana, junto al alcalde de esa ciudad, Óscar Puente, y el presidente de la Junta de Cofradías, Felipe Esteban.

El máximo representante de los obispos ha destacado las buenas relaciones entre la Iglesia y las autoridades civiles y ha valorado la aconfesionalidad del Estado.

"Que el Estado sea aconfesional es una posibilidad de libertad para que todos, creyentes, menos creyentes, creyentes de otras confesiones o no, podamos tener el marco adecuado de libertad", ha dicho Blázquez.

El responsable de la Iglesia en España ha defendido la necesidad de esa colaboración institucional "para poder prestar un servicio a la ciudadanía en todos los órdenes".

"Nosotros como Iglesia queremos ser una comunidad y una confesión cristiana intelectualmente habitable; estamos al día y queremos ser también socialmente solidarios", ha asegurado Blázquez.

"Estamos en medio de la historia, como ciudadanos y como cristianos, respetamos las opciones de cada uno y queremos alimentar las convicciones y el desarrollo de la vida los cristianos" para lo que se requiere esa colaboración con las administraciones.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha referido a la "relación espléndida" del ayuntamiento con los responsables de la Iglesia.

"Soy un representante civil y político, el papel de las autoridades civiles no consiste en estar de espaldas a la religión; soy el alcalde de todos, de los que creen y de los que no, por eso he intentado siempre participar en todos los acontecimientos de carácter religioso", ha dicho el edil vallisoletano.

Puente ha elogiado la colaboración del ayuntamiento y las entidades religiosas, como las parroquias, para llevar a cabo los proyectos sociales.

"La aconfesionalidad del Estado nada tiene que ver con que la sociedad, la política y la Iglesia estén de espaldas; a veces tienen objetivos compartidos y deben trabajar conjuntamente", ha concluido el alcalde socialista.