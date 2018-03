Astrid Fina termina sexta la prueba de eslalon

Jeongseon , 16 mar .- La rider barcelonesa Astrid Fina, flamante medallista de bronce en estos Juegos en la modalidad de snowboard cross, volvió a competir este viernes en las pistas de Jeonseong en eslalon y terminó su participación en los Juegos de PyeongChang con un sexto puesto.

La rider barcelonesa estuvo lejos de las medallas en las tres bajadas que realizó y finalizó sexta con un mejor tiempo de 1:07.11, a 10.17 de la vencedora, que fue la holandesa Bibian Mentel-Spee con un registro de 56.94.

La plata fue para la estadounidense Brittani Coury y el bronce para la holandesa Lisa Bunschoten.

"Me ha costado adaptarme a la pista. En la tercera manga me he encontrado más segura, pero eso tenía que haber ocurrido en la primera. He aprendido y tengo que trabajar psicológicamente porque el circuito me daba un poco de miedo al principio, ya que estaba helado. Me falta ese punto de locura y trabajaré para tenerlo", dijo Astrid.

La deportista catalana reconoció que la nieve caída las últimas horas ha podido influir en su rendimiento respecto a la anterior prueba, en la que el tiempo fue algo más caluroso.

"La nieve el otro día estaba diferente y pudimos entrenar dos días en el circuito. Para el eslalon sólo pudimos hacer una bajada de entrenamiento, porque estaba lloviendo y la nieve no estaba bien. La noche anterior a la carrera heló y no hemos podido hacer ni una manga de entreno. Me ha costado adaptarme", señaló.

Los próximos Juegos de invierno, en Pekín 2022, son uno de los futuros objetivos de Astrid, que cree que aún tiene margen de mejora.

"Me ha enganchado este deporte. Estoy contenta y todavía no sé hasta dónde puedo llegar porque estoy mejorando. A ver cuál es mi límite. Tengo pensado estar un ciclo más y luego veremos lo que pasa", confesó.