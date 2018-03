Fiz, ante el reto de ganar los 6 grandes: "Vuelvo a sentir la presión"

Madrid, 13 mar (EFE).- Empeñado en ser el primer atleta de la historia que gana los seis grandes maratones del mundo, Martín Fiz, que fue campeón mundial absoluto hace 23 años, asegura que, con 55 años, vuelve a "sentir la presión, como cuando estaba en la elite".

El 22 de abril próximo, el atleta alavés intentará rematar la tarea en Londres, después de haber ganado en Nueva York 2015 (con un tiempo de 2h34:33), Tokio 2016 (2h28:29), Boston 2016 (2h30:57), Berlín 2016 (2h26:32) y Chicago 2017 (2h28:09).

"Me gustaría, además, ganar los seis con una media de dos horas y media, lo que significa que en Londres tengo que bajar de 2h30", declaró a EFE Fiz, que en la capital británica volverá a tener como adversario al francés de origen marroquí Mohamed El Yamani, el hombre que le batió el año pasado precisamente en Londres en su categoría de veteranos.

El fondista vascos tiene claro que en aquella ocasión se equivocó de táctica: "Mi error fue vigilarlo demasiado, en lugar de hacer mi propia carrera", confiesa.

El Yamani, comenta Fiz, ha tenido problemas para inscribirse este año en el maratón de Londres, "pero según parece escribió una carta a la Reina y le han concedido el dorsal".

Fiz reconoce que lleva los entrenamientos "un poco atrasados" y lo explica: "En 2018 la economía española se ha disparado, afortunadamente, y tengo muchos compromisos. Antes sólo me preocupaba de entrenar, comer y dormir".

El alavés asegura que tiene "300.000 kilómetros en las piernas" y que el descanso es "un buen entrenamiento". Pesa sólo kilo y medio más que cuando competía en la elite mundial y admite que de vez en cuando se permite "un homenaje".

"Hoy, por ejemplo, me he dado uno: me he tomado un bocadillo de calamares y una cerveza. No hay que ser obsesivo ni en la alimentación. Ahora tomo más proteínas que hidratos de carbono", comentó en su visita a EFE.

En su etapa como corredor veterano se entrena a diario en sesión única: "Ya no puedo doblar. Ni la edad, ni las articulaciones, ni la capacidad de recuperación me lo permiten. Así que hago una sola sesión y un total de 130-140 km semanales. Antes hacía 180-200".

Veintitrés años después, recuerda perfectamente la carrera en la que se proclamó campeón mundial de maratón, en Gotemburgo'95. "El mexicano (Dionicio) Cerón se pasó de ritmo. Íbamos a menos de 3 minutos el km, era por la tarde, con casi 30 grados de temperatura y mucha humedad, así que desfalleció, mientras que yo nunca bajé la guardia y pude ganar".

El atletismo español actual le produce una buena impresión a Martín Fiz. "Hacía muchos años que un español no bajaba de 2h09 en maratón, como ha hecho Javi Guerra. Hay savia nueva, frescura, como se ha visto en los Mundiales de Birmingham con Ana Peleteiro, Óscar Husillos, Saúl Ordóñez o Adel Mechaal. Se observa un ambiente alegre y rejuvenecido".

Si el mes próximo consigue la victoria en su categoría (mayores de 55) en Londres, reconoce que se habrá quitado un peso de encima: "El cuerpo seguro que me da un bajón, pero seguro que seguiré corriendo, porque disfruto incluso más que antes. Eso sí, a medida que he ido acercándome al objetivo de ganar los 6 Majors, vuelvo a sentir la presión, como cuando estaba en la elite, pero me gusta".