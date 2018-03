Ábalos sostiene que el PSOE es el único partido que hace gala de su historia

Madrid, 16 mar (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sostenido hoy que el suyo es el "único partido del arco parlamentario que no solo no renuncia a su historia, sino que hace gala de ella", ya que el PP "no quiere decir de dónde viene" y Podemos y Cs son de "generación espontánea".

A raíz de que anoche el expresidente Zapatero arropara a Pedro Sánchez en la Escuela de Gobierno que celebra el PSOE en su intento por recomponer la unidad del partido, Ábalos ha dicho, en una entrevista en TVE, que él no ha visto que la actual dirección del PP se haga "fotos con Aznar y Álvarez Cascos", porque "no se la puede hacer".

La escuela del PSOE arrancó ayer deslucida por las anunciadas ausencias de Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque otros dirigentes históricos como Joaquín Almunia, Javier Solana y José Blanco seguirán en los próximos días la estela de Zapatero.

Por su parte, la presidenta andaluza, Susana Díaz, no ha confirmado aún si asistirá: "a mi no me ha llegado nada, debo ser yo mas accesible, porque me hacen a mi la pregunta, no a la interesada", ha señalado Ábalos.

Con 1.050 inscritos, de los que la cuarta parte no pertenece al PSOE, y 150 ponentes, la mitad expertos de la sociedad civil, la Escuela de Buen Gobierno Jaime Vera celebrará los próximos tres días decenas de talleres, mesas redondas, diálogos, clases maestras y demás encuentros, con la vista puesta en las elecciones de 2019, y será clausurada el domingo por el líder del partido, Pedro Sánchez.