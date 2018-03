Velasco: "Hemos sufrido muchísimo, hemos jugado a no fallar"

Madrid, 15 mar (EFE).- Jesús Velasco, entrenador del Movistar Inter, reconoció que su equipo sufrió "muchísimo" ante Osasuna Magna en la victoria por 2-1 con la que se clasifico para las semifinales de la Copa de España y declaró que su equipo jugó "a no fallar".

Para Velasco, sus hombres no rindieron a un buen nivel a nivel creativo, pero sí supieron mantener el nivel de intensidad suficiente como para superar una eliminatoria muy complicada ante un rival incómodo.

"Ha sido un partido en la línea de los que hemos jugado contra ellos esta temporada. Con más tensión todavía que los anteriores. Los dos nos hemos respetado mucho. Hemos jugado a ritmo lento para lo que estamos habituados y eso nos ha perjudicado. No hemos conseguido tener dinamismo", declaró en rueda de prensa.

"Se ha jugado a base de empujones de dos jugadores en forma (no específico cuáles). Hemos pegado primero y nos ha servido para ganar. Tenemos más oficio que ellos y es un partido jugado al límite desde el punto de vista mental", agregó.

El técnico de Movistar Inter manifestó que sus jugadores mantuvieron una mentalidad muy alta pero se "bloquearon" en el juego obsesionados con las faltas y con la capacidad de Osasuna de ganar la espalda.

"No hemos presionado el balón como solemos y eso nos ha bajado el dinamismo. Algunos no han estado al nivel, pero desde el punto de vista competitivo, sí. Hemos jugado a no fallar, objetivo conseguido. Hemos sufrido muchísimo y hemos pasado realmente muchos apuros. Eso honra esta competición", declaró.

Cuestionado por el estado de Rafael, que abandonó el partido lesionado, afirmó que todavía no había visto a su jugador en el vestuario pero informó de que cree que no sufre nada grave: "Sintió una sobrecarga cada vez mayor. Creemos que no ha habido rotura", comentó.

Por último, habló sobre la competitividad que hay en el torneo y dejó claro que cualquier equipo puede ganar a otro: "El Palma puede vencer al ElPozo, Osasuna al Inter y Zaragoza a Barcelona. Aquí lo que hay que hacer es intentar hacer las cosas lo mejor posible y cuando el partido no sale bien, hay que meter carácter y ser disciplinado porque la creatividad a veces no funciona", concluyó.