Vargas: "Vamos a seguir demostrando que Fuenlabrada está para grandes cosas"

Madrid, 15 mar (EFE).- El base venezolano del Montakit Fuenlabrada Gregory Vargas declaró este jueves que el próximo domingo en el partido contra el Unicaja de Málaga pretenden "seguir demostrando a la gente" que el conjunto madrileño "está para grandes cosas", con el objetivo de obtener una victoria "sumamente importante".

"Vamos a jugar el baloncesto al que estamos acostumbrados, a tratar de traernos esa victoria que es sumamente importante, y sobre todo a seguir demostrándole a la gente que Fuenlabrada está para hacer grandes cosas", señaló el base venezolano en declaraciones difundidas por el club.

Vargas espera "un partido duro y bastante intenso", ya que el Unicaja es "un gran equipo" y juega en su casa, una cancha de Euroliga, un tipo de plazas donde el Fuenlabrada ha caído durante esta temporada, ante Real Madrid, Barcelona y Valencia Basket.

"Nosotros estamos para competir de tú a tú con cualquier equipo de esta liga, tenemos la experiencia, tenemos el talento, tenemos el trabajo, tenemos los entrenadores y tenemos la confianza de poder hacerlo. No va a ser nada fácil porque son equipos que juegan un buen baloncesto pero ya hemos demostrado que podemos ganarles", añadió.

El director de juego venezolano destacó la concentración como el aspecto fundamental para derrotar a este tipo de equipos de la máxima competición del baloncesto europeo.

"A estos equipos así de grandes hay que jugarles muy concentrados y cometer los menos errores que se pueda, tienen un juego casi perfecto y cuando tú cometes un error lo pagas bien caro y si nos salimos del baloncesto que estamos acostumbrados a jugar lo pagaremos caro", advirtió.

El Montakit Fuenlabrada, revelación en la primera mitad de la temporada con 12 triunfos en 18 jornadas que le llevaron a la Copa del Rey, lleva dos victorias en las cuatro jornadas de la segunda vuelta (Obradoiro y Estudiantes).

"La clave de lo que es el Montakit Fuenlabrada es que es una familia, no es un equipo, y esa mentalidad conjunta nos hará lograr todo lo que nos propongamos", señaló Vargas, que aseguró que el vestuario tiene "la misma alegría del comienzo de la temporada".

A nivel personal, el base de Ocumare del Tuy (Venezuela) ha regresado del parón de selecciones con sus mejores partidos (18 puntos y 5 asistencias ante Obradoiro; 11 y 5 contra Estudiantes), después de una fase personalmente complicada, con la pérdida del hijo que esperaba.

"Creo que el parón de la ventana me dio un poco de tranquilidad porque estaba pasando por un mal momento. Pude estar con mi familia, hablar con mis padres y vine con otra visión, transformé toda mi energía negativa en positiva regresé con otra mentalidad. Gracias a Dios he tenido buenos números, he ayudado al equipo a ganar, que es lo mejor de todo y sobre todo a tratar de mantener este buen momento que tenemos", explicó.

El base venezolano aseguró que siempre en su carrera ha ido "de menos a más" y que espera "dar muchas más cosas" en los próximos partidos.