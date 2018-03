Vadillo: "Nico Sarmiento ha estado a un nivel impresionante"

Madrid, 15 mar (EFE).- Antonio Vadillo, entrenador del Palma, destacó este jueves, tras la primera clasificación de su equipo para unas semifinales de la Copa de España, las paradas del portero argentino Nico Sarmiento, "a un nivel impresionante", y "la capacidad de sufrimiento" de su conjunto para superar a ElPozo.

"Estoy muy contento sobre todo por los jugadores. Sabemos que los últimos días lo que ha ido aconteciendo había un poco de tensión y esto nos ha hecho más fuertes. Hemos sabido cambiar un poquito esa dinámica, necesitábamos un paso importante y creo que lo hemos dado sobre todo por la victoria. Hemos competido a muy buen nivel y también es cierto que Nico Sarmiento ha estado a un nivel altísimo".

"Muy contento por los jugadores, por nuestros familiares, que son los que nos están apoyando cuando las cosas van mal, y por el club, que ya nos tocaba pasar una eliminatoria de la Copa", añadió Vadillo, que remarcó "la capacidad de sufrimiento del equipo, sobre todo con el portero jugador, para solventar el partido defendiendo".

El técnico fue expulsado en el tramo final del choque. "Quizá no he actuado bien. He protestado airadamente y me han expulsado correctamente, pero entiendo que el criterio de faltas no estaba siendo muy equilibrado. No puedo actuar así y dejar al equipo en la situación final sin el entrenador en el banquillo", concluyó.