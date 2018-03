Toni Bou reaparece este sábado en París

Madrid, 15 mar (EFE).- El piloto español Toni Bou, 22 veces campeón mundial de trial, reaparecerá este sábado con motivo de la sexta prueba del Campeonato del Mundo FIM de X-Trial, en el AccorHotels Arena de París, tras recuperarse de su lesión en la espalda.

Bou sufrió una importante lesión en la espalda tras una caída en una prueba de exhibición en Le Mans (Francia) el pasado 17 de febrero en la que se fracturó tres vértebras lumbares.

El piloto del Repsol Honda Team se golpeó fuertemente la espalda contra un elemento de hormigón, lo que le obligó a retirarse de la prueba para ser examinado en el hospital de Le Mans.

Tras someterse a las preceptivas pruebas médicas, se le diagnosticó "una fractura de la apófisis transversa derecha de las vértebras lumbares L2-L3-L4".

Bou declaró que después de pasar un mes muy duro el objetivo era recuperarse para volver en la carrera de París.

Este jueves volvió a subirse a su Montesa Cota 4RT y las sensaciones han sido positivas. "Hoy he probado la moto y he tenido unas sensaciones mucho mejores de lo que me esperaba", afirmó el piloto en declaraciones que difunde su equipo.

"Será un capricho que me voy a permitir, porque me gusta correr en París: es una carrera especial", añadió.

Bou se ha impuesto en las cinco pruebas anteriores y cuenta con una ventaja de 31 puntos sobre el segundo clasificado, sun compatriota Adam Raga (TRS).

"No creo que pueda ganar la carrera, porque no estoy al 100%, pero sí puedo ir en moto y poder lograr el título encima de la moto será lo mejor", concluyó el barcelonés.