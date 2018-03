Ruedan en Buenos Aires la nueva comedia de Óscar Martínez y Carlos Areces

Buenos Aires, 15 mar (EFE).- El rodaje de la nueva comedia protagonizada por el argentino Óscar Martínez y el español Carlos Areces, "Yo, mi mujer y mi mujer muerta", llegó a Buenos Aires de la mano de Santi Amodeo en la primera coproducción con Argentina del director español.

Barrios de la capital como San Telmo y Palermo serán escenario de algunas de las escenas del principio y el final del largometraje, por lo que recae sobre sus calles el peso sentimental de la película, como explicó en una entrevista con Efe el actor Óscar Martínez.

"Estoy muy contento con lo que hemos hecho, Santi también está muy contento. Hemos tenido muy buen encuentro creativo y estamos entusiasmados con estar haciendo lo que creemos va a ser una muy buena película", dijo.

Martínez, reconocido en España por su papel en "El ciudadano ilustre" -Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana en 2017- declaró que su mayor dificultad no fue meterse en la piel de Bernardo, un arquitecto que con 63 años persigue la voluntad de su fallecida esposa de ser enterrada en la Costa del Sol española, sino el temporal que sufrieron durante la grabación en Andalucía.

"El único inconveniente allí fue que la ola polar nos sorprendió con un frío que nunca hace en esas zonas y realmente pasamos muchísimo frío, y mientras el equipo por detrás de cámara estaba sobreabrigado, nosotros teníamos que estar en camisa como si no hiciera ese frío", recordó el actor.

La historia, que transcurre en distintas ciudades de Andalucía (como Sevilla y Marbella) y Buenos Aires, contará con actores de la talla de Carlos Areces, quien se incorporará la próxima semana a la grabación.

"Con Areces me he divertido muchísimo, he encontrado un compañero formidable, muy divertido, muy gracioso y muy ocurrente, muy repentinista y alegre para el trabajo", confesó.

Una nueva amistad que traspasa la pantalla en una complicidad que comenzó, al menos en sus personajes de ficción, con "dos personas que no tienen nada que ver".

A poco más de dos semanas para terminar el rodaje, Buenos Aires ya es para Amodeo, el director sevillano que capitanea la producción, "un poco como estar en casa", gracias a la facilidad de coordinación entre el equipo argentino en España y ahora en la capital austral.

"Todo aquí es muy parecido a España en cuanto a funcionamiento, está todo muy ordenadito. No es ninguna aventura, es bastante engrasado, funciona", afirmó.

Para contar el relato, acudieron a lugares con "aroma" y "especiales" de la ciudad argentina.

"Las localizaciones son geniales, Buenos Aires es precioso y el actor, Óscar, es fantástico, o sea que mejor no puede ir", comentó Amodeo, y agregó que "no es que sea fantástico, sino que está en un pedestal".

Es la primera vez que trabaja con el actor argentino, quien no dudó en recomendarle para interpretar el papel de su hija a su compatriota Malena Solda, cuyo último trabajo destacado ha sido encarnar a Mercedes, la madre de la familia de la versión argentina de la serie de Televisión Española "Cuéntame cómo pasó".

"Santi no me conocía y fue una situación extraña, como de darle confianza de que iba a estar todo bien. Entramos en confianza en seguida, yo entendí lo que él quería y él entendió que yo estaba abierta a lo que él me propusiera. Muy armónico todo", sostuvo Solda.