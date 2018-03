Rossi asegura querer seguir "mientras sea competitivo"

Losail , 15 mar .- El italiano Valentino Rossi renovó por dos temporadas más con el equipo oficial Yamaha y asegura que lo hizo porque "mientras sea competitivo, aunque quizás sea más difícil, quiero seguir mientras tenga ganas de ser competitivo, porque así estaré tranquilo el resto de mi vida, no sufriré ningún arrepentimiento".

Rossi explicó el porqué de ese comentario al reconocer que se había estado fijando "en estos años que terminar como campeón del mundo tu carrera es algo muy fascinante y emotivo y me vienen a la cabeza Bayliss, Schumacher o Biaggi, que se retiró cuando ganó el Mundial, pero luego he visto que todos volvieron a correr, les faltaba algo, hacían otras cosas también corriendo y lo que más me gusta hacer en el mundo de la competición es MotoGP".

El piloto italiano dijo no haber tenido ninguna duda pues la única duda ha estado en "pensar que son otros dos años, que en realidad son tres incluyendo éste, y ese es un gran compromiso".

"Decidí esperar al invierno, que es quizás el momento más aburrido, cuando tienes que entrenarte y hacer todos los entrenamientos, y pensé que si en marzo sentía que me seguía gustando era que todavía mantenía ese punto", recalcó Rossi, quien reconoció que así lo ha hecho.

Sobre si renovación dijo no haber tenido una gran presión pues "no tenía prisa ya que hablé con Yamaha en noviembre y ellos me dijeron que decidiese lo que quisiese y que en el caso continuar les parecía bien, así que no tenía una gran presión, pero también es verdad que es bonito hacerlo en la primera carrera porque es un momento importante".

Para Valentino Rossi todas las temporadas han tenido su atractivo pues asegura que "cuando salgo a la pista me siento igual", si bien recuerda que quizás "antes estaba mucho más excitado".

Es en este punto cuando Valentino Rossi recuerda al fallecido presidente de Aprilia -su primera marca de competición-, el italiano Ivano Beggio, pues "él me dio la oportunidad de convertirme en piloto profesional, de hacer el Mundial, el sueño que tenía desde los cinco años, cuando era pequeño. Y tengo que darle las gracias".

"Creo que puedo ser competitivo y rápido y sé que es un buen reto, porque correré hasta los 41, será duro, sobre todo, pienso, desde el punto de vista físico, tendré que trabajar duro, pero es un reto que me gusta", aseveró Rossi, quien lo recalca de manera clara al afirmar que "empieza otra temporada y siempre sientes esa excitación del primer día de colegio, siempre es muy bonito".

Al hablar del décimo título mundial, el que le falta, Valentino Rossi comentó que le encantaría "correr otros dos años después de haber ganado, pero no me cambiaría tanto ya que más que el décimo título me gustaría ser más competitivo que el año pasado y serlo de verdad hasta el final".

Sus momentos más delicados hasta ahora, para Valentino Rossi, han sido "los dos años en Ducati, que fueron los más difíciles, y también el momento del accidente de Marco (Simoncelli), fue muy complicado, pero siempre he pensado que la respuesta no era dejarlo, y creo que tenía razón.